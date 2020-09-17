Yenigün İnşaat, Rusya'da 2 yeni 'atıktan enerji üretim tesisi' inşa edecek

17 Eylül 2020

Rusya’da 1990’dan bu yana birçok proje üstlenen Yenigün İnşaat, ülkedeki faaliyetlerine devam ediyor. 2019 yılında AGC-1 ile imzaladığı sözleşmeyle 5 milyon Moskovalı’nın atıklarını enerjiye dönüştürecek tesisin inşasını üstlenen Yenigün İnşaat, son olarak iki yeni ‘atıktan enerji üretim tesisi’ sözleşmesi imzaladı.

Yenigün İnşaat'ın Moskova’da Timonovo ve Hmetyevo bölgelerinde inşa edeceği yeni tesislerin sözleşmelerinin toplam bedeli 230 milyon dolar olarak açıklanırken, tesisler 27 ayda tamamlanacak. Rusya'da faaliyet gösteren LLC Yenigün ile Rus AKG-1 ortaklığıyla gerçekleştirilecek iki katı atıktan enerji üretim tesislerinin her biri yıllık 700 bin ton olmak üzere toplam 1.4 milyon katı atık yakarak enerji üretecek.

Yenigün ve Rus AGC-1'in 2019 yılında imzalandığı anlaşma kapsamında yapımı devam eden Moskova'daki atıktan enerji üretim tesisi projesinin ilk aşaması olan katı yakıt deposu inşaatı 2022'de tamamlanacak.

25 yeni proje yolda

Yenigün İnşaat CEO’su Fikret Yenigün, işveren firmanın Rusya'nın değişik bölgelerinde 25 adet daha benzer proje gerçekleştireceğini söyledi. Rusya’nın çevreci bir hassasiyetle çalışmalar yürüttüğünü anlatan Fikret Yenigün, “30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Rusya’da bu gibi projeleri üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projeler, atık yönetimi alanındaki yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması bakımından önemli bir adım. İnşasını üstleneceğimiz ‘atıktan enerji üretim tesisleri’ atık yönetiminin de optimize edilmesini sağlayacak” dedi.