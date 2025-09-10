Yeniköy Kemerköy Enerji ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında iş birliği: Zeytin ağaçlarının durumunu TTKD takip edecek

Muğla’nın Milas ilçesinde, zeytin ağaçlarının taşınması sürecinin şeffaf, katılımcı ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi amacıyla Yeniköy Kemerköy Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) arasında izleme ve raporlama protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında TTKD’nin bilim kurulunda yer alan uzmanlar, taşınan zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarındaki sağlık durumlarını inceleyecek ve her üç ayda bir hazırladıkları raporları kamuoyuyla paylaşacak.

“Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle çalışıyoruz”

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, enerji üretiminde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını aynı hassasiyetle yerine getirdiklerini vurguladı:

"Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile yaptığımız bu iş birliği, yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ötesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde atılan bir diğer önemli bir adımdır. Bu iş birliği yasada ya da yönetmelikte yer aldığı için yapılmıyor. Biz sorumluluğumuz gereği bu önemli adımı atmayı uygun bulduk. TTKD gibi 70 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski çevre derneklerinden birinin taşındıkları yerde zeytin ağaçlarının durumunu izlemesi ve bunu kamuoyuna bağımsız bir şekilde raporlaması çok değerli. Zeytin ağaçlarının sağlık durumlarının derneğin bilim kurulunda yer alan uzmanlar tarafından izlenmesi ve kamuoyuna raporlanması, şeffaflık anlayışımızın somut göstergesidir.”

“Zeytin ağacı bu toplumun gözbebeğidir”

TTKD Başkanı Ali Rıza Koç ise, zeytin ağaçlarının taşınma sürecinde Yeniköy Kemerköy Enerji ile yaptıkları iş birliğiyle zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarında sağlıkla büyüdüklerini kontrol edeceklerini belirtti:

"Hüsamlar Maden Sahası rehabilitasyon sürecinde dernek olarak izleme ve raporlama görevi üstlenmiş ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bir maden şirketinin rehabilitasyon çalışmalarını takip etmiştik. 576 hektar alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon sürecinin bir parçası olmak ve doğaya geri kazandırma çalışmalarında yer almak çok değerliydi. Şimdi bu iş birliğini zeytin ağaçlarının taşınması sürecinde de gerçekleştireceğiz. Zeytin ağacı hem doğamız hem kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Anadolu’nun simgelerinden biri ve bu toplumun göz bebeğidir. Bu protokol ile taşınan zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarında sağlıkla büyüyüp büyümediklerini yakından takip edeceğiz. Bilimsel verilere dayalı raporlarla kamuoyunu düzenli bilgilendirecek ve doğa ile kalkınma arasında sağlıklı bir denge kurulmasına katkıda bulunacağız"