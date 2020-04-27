Yenileme pazarında 10 milyarlık hareket

27 Nisan 2020

Leyla İLHAN

Yıpranan havalimanı, AVM, banka, hastane ve otel gibi binaların elektriksel ve teknolojik alt yapılarının yenilenmesi gerekiyor. COVID-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe müşteri kabulünün sınırlı olduğu dönemin uzamasının bu alandaki yenileme yatırımlarına hız kazandırabileceğini dile getiren Orge Enerji Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Bunun dışında bu dönemde kapasite ihtiyacı ve büyüme olanağı bulunan petro-kimya, gıda, sağlık gibi sektörlerde yeni yatırım imkanları da ortaya çıkabilecek” diye konuştu.

Binaların yenilenmesinin yılda yaklaşık 10 milyar TL’lik bir potansiyel ortaya çıkaracağını öngören Gündüz, söz konusu pazarın, yenilenebilir enerji yatırımları ile güncel teknolojileri yakalamak isteyenlerle 2020’den sonra 2 katına çıkabileceğini belirtti.

“Orge olarak yenileme pazarının yanı sıra yeni kurulan OSB’lerde yer alıp, yapılacak sanayi yatırımlarında yer almayı arzuluyoruz, bu potansiyeli de yüksek görüyoruz” dedi.

5 yıl içinde Avrupa’da ilk 10’a, Türkiye’de zirveye

Elektrik ve taahhüt alanında 22. yılını kutlayan ve sektörün en büyük 2'nci firması konumunda olan Orge Elektrik, 5 yıl içinde Avrupa’nın ilk 10 firması arasına girmeyi, Türkiye’de ise liderliği hedefl iyor. 22 yıllık dönem içinde iyi bir ivme kat ettiklerini aktaran Nevhan Gündüz, ellerindeki iş miktarının 330 milyon TL’nin üzerinde olduğunu aktardı. “Aldığımız işlerle 2021’in ilk çeyreğine kadar doluyuz” diyen Gündüz, 5 yıllık projeksiyonlarında Türkiye’nin elektrik taahhüt sektör lideri olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yurtdışına da açılmayı hedeflediklerini söyleyen Orge Enerji Elektrik Ceo’su Nevhan Gündüz, “Bu dönemde Avrupa’nın ilk 10 şirketi arasında yer almayı hedefliyoruz. Global ayak izini artırma ve bölgesel bir şirket olma planımız kapsamında uluslararası müteahhitlik firmalarıyla iş ortaklıkları arayışındayız. Halihazırda birçok inşaat projesinin yürütüldüğü Katar, Azerbaycan, Kuveyt, Malta ve Almanya ’da iş fırsatlarını artırmak için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Yönünü metrolara çevirdi

Son iki yıldan bu yana yeni konut projeleri almadıklarını aktaran Gündüz, “Zaten konut sektörünün küçüleceğini düşündüğümüzden yönümüzü metro inşaatlarına çevirmiştik. Halihazırda İstanbul'da Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattını, Atatürk Kültür Merkezi'ni Yapı Kredi Bankası, Gebze Bankacılık Üssü, İbn-i Haldun Üniversitesi, konut anlamında ise Büyükyalı ve İş Bankası’nın In İstanbul projelerini yürütüyoruz” dedi. Salgın sonrasında geçici durma kararı alınan 1 projeleri dışında 8 şantiyede çalışmalarının devam ettiğini aktaran Gündüz, “Salgının etkisini artırması ve şantiye çalışmalarının, tedarik imkanlarının durması halinde bir etkilenme olabilecektir. Bununla birlikte mevcut çalışma koşullarını sürdürebilmemiz halinde yılsonu hedeflerimizin önemli ölçüde gerçekleşebileceğini öngörüyoruz” dedi.