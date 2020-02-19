Yenilenen Bajaj Dominar 400 motorseverlerle buluşuyor

19 Şubat 2020

Dünyanın üçüncü büyük motosiklet üreticisi Bajaj’ın 2013 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü yürüten Kuralkan, markanın en yeni modeli Bajaj Dominar 400 UG’yi Türk motorseverlerle buluşturuyor.

Motor gücü yüzde 14,28 artırıldı



Motosikleti geliştirmeye motordan başlayan Bajaj, Dominar 400’deki motorun gücünü yüzde 14,28 oranında artırdı. 35 Nm’lik tork değerinden ödün vermeden güç 35 HP’den 40 HP’ye çıkartıldı ve böylece hız da yüzde 6 artırılırken 0-100 km/s hızlanması da 7,1 saniyeye düşürüldü. Hacimsel verimin artırılması adına tek eksantrikli motor çift eksantrik sistemine dönüştürülürken motor aksamında yeniden tasarlanan balansör sistemiyle motorun titreşim seviyesi de düşürüldü. Ayrıca motor şase bağlantı noktaları da titreşimi sönümleyecek şekilde yeniden tasarlandı ve ilave sağlamlık da elde edildi. Motor yönetim yazılımının yeniden haritalanması ile ise daha kararlı bir hızlanma, daha verimli güç yönetimi, daha iyi gaz tepkisi, daha iyi bir motor ivmelenmesi ve daha yüksek hızlara çıkma kabiliyeti sağlandı. Yeni radyatör fanı tasarımıyla daha sessiz çalışma ve daha iyi soğutmaya ilave olarak motor sesini güzelleştirmek adına egzoz sistemi de yeniden tasarlandı ve çift tüplü hale getirildi. Yapılan tüm değişiklikler sayesinde Bajaj Dominar 400 UG, 1 litre yakıtla 30 km mesafe kat edebiliyor.

Tamamen yeni ön süspansiyon



Sürüş konforunu geliştirmek adına tamamen yeniden tasarlanan ön süspansiyon sisteminde yapılan değişiklikle premium ve yarış motosikletlerinde kullanılan ters teleskobik amortisörlere yer verildi. Bu daha konforlu sürüş karakteri ve daha iyi yol tutuş özelliği, yeni nesil Bosch ABS sistemiyle desteklendi.