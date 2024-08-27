Yenilenen ING Mobil'e Stevie Awards'tan ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, yüzde 95 müşteri memnuniyeti skoruna ulaşan yeni mobil bankacılık uygulaması ING Mobil ile Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri'nde bronz Stevie ödülü almaya hak kazandı.

ING Türkiye, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla ING Mobil'i yeniledi.

Yeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkan uygulama, bankacılık işlemlerini daha hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Müşteriler, günlük bankacılık işlemlerini kolayca ve tek tuşla tamamlayabiliyor. Ayrıca, uygulamanın "Cebimdeki Danışman" özelliği ile haftanın 7 günü gece yarısına kadar kredi, yatırım, mevduat ve sigorta gibi alanlarda uzman bankacılarla görüntülü görüşme yapılabiliyor.

ING müşterileri, 7 gün 24 saat hizmet veren akıllı bankacılık robotu INGo'ya ulaşarak ihtiyaç duydukları her an destek alabiliyor. INGo üzerinden sağlanan canlı destek kanalı ise müşterilere kesintisiz hizmet sunuyor.

Yenilenen ana sayfa tasarımı ile güncellenen "Hesap" ve "Kartlar" menüleri sayesinde kullanıcılar, işlemlerini daha hızlı ve kolayca görüntülerken, "Ödeme İste" özelliği ile de yakınlarından nakit ihtiyaçları için para transferi talebinde bulunabiliyor. Ayrıca, yatırım menüsüne eklenen "Fon Getiri Karşılaştır", "Fon Künye" ve "Hisse Senedi İşlemleri" gibi özelliklerle, ING müşterileri yatırım işlemlerini daha etkin bir şekilde yönetebiliyor.