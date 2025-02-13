Yenilenmiş ‘cep’lere 12 aya kadar taksitli pazar yeri

Hamide HANGÜL

Elektronik ticaret ve ilan platformu sahi­binden.com, yenilen­miş teknolojik cihaz alım sa­tım pazaryeri Yepy’i hizmete sundu. Söz konusu pazaryeri, ilk etapta cep telefonları ol­mak üzere eski cihazları kul­lanıcılardan anlaşmalı iş or­taklarının sunduğu en iyi tek­lifle satın alınmasına imkân sunuyor. Bu sayede kullanıl­mış cihaz sahipleri, birden çok fiyat teklifi arasından en iyisini seçerek, cihazını da­ha avantajlı fiyata satma im­kânına sahip oluyor. Böylece atıl durumdaki cihazlar eko­nomik bir değere dönüşüyor.

Ticaret Bakanlığı onayıyla da “Yenileme Merkezi” lisan­sı alan firmalarca, TSE yeni­leme standardına uygun ola­rak cihazlar yenileniyor. Ye­nilenmiş telefonlar ise Yepy üzerinden uygun fiyatlar ve 12 aya kadar taksit seçenek­leriyle satışa sunuluyor. Ayrı­ca, yenilenmiş cihazlar, yeni­leme işlemi sonrası kapsamlı testlerden geçerek yenileme merkezlerinin 1 yıl garantisiy­le satışa sunuluyor. Böylelik­le, elektronik atıkların azaltıl­ması, kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve it­halat bağımlılığın azaltması da hedefleniyor.

Yepy’in tanıtım toplantısın­da konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, yenilen­miş ve ikinci el teknoloji paza­rının, sürdürülebilir ekonomi ve kaynak yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ertaş, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Yepy, hem kullanıcıların güvenle uy­gun fiyatlı teknoloji ürünleri­ne ulaşmasını sağlıyor, hem de cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel et­kileri azaltıyoruz.

Bu iş modeli, yalnızca tüketicilere ekonomik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ithalatı azalta­rak cari açığın kapanmasına da katkı sunuyor. Teknolojinin döngüsel ekonomiye enteg­rasyonunu desteklemek bizim için stratejik bir öncelik.”

Yepy ve İkinci El Alışve­rişten Sorumlu Genel Mü­dür Hakan Orhun ise Yepy’in teknolojik cihaz alışverişin­de yepyeni bir dönemi işaret ettiğini belirterek, “Kullanıl­mış telefonların en iyi fiyata hızlı ve kolayca satılabilece­ği platformda yenilenmiş te­lefonlar ise uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Hâlihazırda cep telefonu alım ve satımı ile baş­layan iş modeli ilerleyen dö­nemde diğer elektronik cihaz­lara da açılacak. 1 yıl garanti, 12 ay taksit, ücretsiz kargo ve 14 gün içinde ücretsiz iade ile telefon almak isteyenler en iyi teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşırken, telefon satmak is­teyenler de hızlı ve güvenilir bir alternatif buluyor” dedi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Yepy yenilikçi iş mode­liyle, teknolojiyi yoğun kulla­nan gençler için de güncel ci­hazlara erişimde hesaplı bir alternatif oluşturuyor. Yenile­me merkezlerinin sağladığı 1 yıl garanti ile cep telefonlarını kullanıcılarla buluşturan Yepy, önümüzdeki süreçte farklı tek­nolojik cihazları da döngüsel ekonomiye kazandıracak.

Türkiye’de 1,1 milyon ton elektronik atık üretiliyor

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan Küresel E-atık Monitörü 2024 Raporu’na göre, dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye’de ise 1,1 milyon ton elektronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de e-atıkların yaklaşık yüzde 12’si, dünya genelinde ise yüzde 22’si geri dönüştürülüyor.

E-atıklar ayrıca içerdiği kimyasallar nedeniyle çevreyi kirleterek doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Yeni platformlar sayesinde girişimciler, yenilenebilir ve kullanılabilir durumdaki cihazları hayata döndürürken aynı zamanda doğanın korunmasına ve döngüsel ekonominin gelişmesine de katkı sağlıyor.