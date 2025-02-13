Yenilenmiş ‘cep’lere 12 aya kadar taksitli pazar yeri
sahibinden.com, yenilenmiş teknolojik cihaz alım satım pazaryeri Yepy’i hizmete sundu. Söz konusu pazaryeri, eski cihazları satın alırken, lisanslı iş ortakları tarafından yenilenmiş cihazlar da 1 yıl garantili ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle satışa sunuluyor. Böylelikle, atıl durumdaki cihazlar ekonomik değere dönüştürülecek.
Hamide HANGÜL
Elektronik ticaret ve ilan platformu sahibinden.com, yenilenmiş teknolojik cihaz alım satım pazaryeri Yepy’i hizmete sundu. Söz konusu pazaryeri, ilk etapta cep telefonları olmak üzere eski cihazları kullanıcılardan anlaşmalı iş ortaklarının sunduğu en iyi teklifle satın alınmasına imkân sunuyor. Bu sayede kullanılmış cihaz sahipleri, birden çok fiyat teklifi arasından en iyisini seçerek, cihazını daha avantajlı fiyata satma imkânına sahip oluyor. Böylece atıl durumdaki cihazlar ekonomik bir değere dönüşüyor.
Ticaret Bakanlığı onayıyla da “Yenileme Merkezi” lisansı alan firmalarca, TSE yenileme standardına uygun olarak cihazlar yenileniyor. Yenilenmiş telefonlar ise Yepy üzerinden uygun fiyatlar ve 12 aya kadar taksit seçenekleriyle satışa sunuluyor. Ayrıca, yenilenmiş cihazlar, yenileme işlemi sonrası kapsamlı testlerden geçerek yenileme merkezlerinin 1 yıl garantisiyle satışa sunuluyor. Böylelikle, elektronik atıkların azaltılması, kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve ithalat bağımlılığın azaltması da hedefleniyor.
Yepy’in tanıtım toplantısında konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, yenilenmiş ve ikinci el teknoloji pazarının, sürdürülebilir ekonomi ve kaynak yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yepy, hem kullanıcıların güvenle uygun fiyatlı teknoloji ürünlerine ulaşmasını sağlıyor, hem de cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel etkileri azaltıyoruz.
Bu iş modeli, yalnızca tüketicilere ekonomik avantaj sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ithalatı azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sunuyor. Teknolojinin döngüsel ekonomiye entegrasyonunu desteklemek bizim için stratejik bir öncelik.”
Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür Hakan Orhun ise Yepy’in teknolojik cihaz alışverişinde yepyeni bir dönemi işaret ettiğini belirterek, “Kullanılmış telefonların en iyi fiyata hızlı ve kolayca satılabileceği platformda yenilenmiş telefonlar ise uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Hâlihazırda cep telefonu alım ve satımı ile başlayan iş modeli ilerleyen dönemde diğer elektronik cihazlara da açılacak. 1 yıl garanti, 12 ay taksit, ücretsiz kargo ve 14 gün içinde ücretsiz iade ile telefon almak isteyenler en iyi teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşırken, telefon satmak isteyenler de hızlı ve güvenilir bir alternatif buluyor” dedi.
Toplantıda verilen bilgilere göre, Yepy yenilikçi iş modeliyle, teknolojiyi yoğun kullanan gençler için de güncel cihazlara erişimde hesaplı bir alternatif oluşturuyor. Yenileme merkezlerinin sağladığı 1 yıl garanti ile cep telefonlarını kullanıcılarla buluşturan Yepy, önümüzdeki süreçte farklı teknolojik cihazları da döngüsel ekonomiye kazandıracak.
Türkiye’de 1,1 milyon ton elektronik atık üretiliyor
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan Küresel E-atık Monitörü 2024 Raporu’na göre, dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye’de ise 1,1 milyon ton elektronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de e-atıkların yaklaşık yüzde 12’si, dünya genelinde ise yüzde 22’si geri dönüştürülüyor.
E-atıklar ayrıca içerdiği kimyasallar nedeniyle çevreyi kirleterek doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Yeni platformlar sayesinde girişimciler, yenilenebilir ve kullanılabilir durumdaki cihazları hayata döndürürken aynı zamanda doğanın korunmasına ve döngüsel ekonominin gelişmesine de katkı sağlıyor.