Yenilikleri Ar-Ge merkezinde geliştiriyor

Klima santralleri sektörün­de Türkiye operasyonu ile yer alan Systemair; ofis­ler, fabrikalar, hastaneler, okullar, AVM’ler gibi toplu alanlara yap­tığı yatırımlarla pazarın en çok talep gören firmalar arasında yer alıyor. Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğ­lu, şirketin yaptığı yatırımlarla dünyadaki veri merkezi soğutma çözümlerine yeni bir soluk getir­meyi hedeflediğini ifade etti.

Systemair Türkiye’nin temel misyonunun “Mekânların iç ha­va kalitesini artırıp insanlara te­miz hava sağlamak” olduğuna işa­ret eden Ayşegül Eroğlu, “Hizmet sunduğumuz tüm cihazları Di­lovası’ndaki fabrikamızda üret­mekteyiz. Türkiye’de klima sant­rali pazarını domine eden Syste­mair, modern fabrikası ile yılda 4 bin 500 adet klima santrali üre­tebilecek kapasiteye sahip” şek­linde konuştu. Systemair Türkiye ürünlerinin 25’i aşkın ülkeye ih­raç edildiğini söyleyen Eroğlu, ay­nı zamanda şirketin dokuz teknik merkezinden birinin Türkiye’de bulunduğunun altını çizdi. Ayşe­gül Eroğlu, “En son teknolojiye sa­hip veri merkezi test laboratuvarı 365 Performance Center’ı da bün­yesinde bulunduran Systemair Türkiye, fabrikası içinde hayata geçirdiği bu merkezle Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi test laboratuvarı konumunda bu­lunuyor” dedi.

“Yaşam döngüsü analizlerini Ar-Ge merkezimizde hayata geçiriyoruz”

Ar-Ge merkezinin Dilovası’n­daki fabrikada bin metrekare ala­na kurulduğunu sözlerine ekleyen Ayşegül Eroğlu, söz konusu mer­kezde geliştirilen her ürün veya çözümün sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve çevre dostu olacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Bunun yanında dijitalleşme yatı­rımlarına değinen Eroğlu, bu ya­tırımların da çalışanların yakla­şık yüzde 10’unun bulunduğu Ar- Ge merkezinde yapıldığı bilgisini paylaştı.

Systemair Türkiye’nin bugüne kadar Ar-Ge merkezi sa­yesinde sektöre birçok yenilik sunduğunu ifade eden Ayşegül Eroğlu, “Yeniliklerimiz arasında, çeşitli sektörlere yönelik özelleş­tirilmiş ısıtma, soğutma ve hava­landırma çözümleri, karbon ayak izi ve yaşam döngüsü analizleri ile sürdürülebilirlik odaklı ürünle­rin geliştirilmesi gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, veri merkezi so­ğutma ürünleri başta olmak üze­re klima santrallerinin tüm iklim koşullarında test edilmesini sağ­layan 365 Performance Center la­boratuvarında performans test­leri gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerin karbon ayak izi ve yaşam döngüsü analizlerini yine Ar-Ge merkezimizde haya­ta geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Systemair Türkiye’de yıllık ci­ronun yüzde 5’inin Ar-Ge çalış­malarına ayrılmış durumda oldu­ğu bilgisini paylaşan Eroğlu, Eylül 2018’de resmi olarak kabul edilen şirketin Ar-Ge merkezinde geliş­tirilen 13’ü patent olmak üzere, toplam 19 sınai mülkiyetlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Ay­şegül Eroğlu, “Sektörümüz öze­linde Türkiye, Ar-Ge konusunda dünyanın önemli üslerinden bi­ri konumunda bulunuyor. Bunun yanında sektör, küresel pazardan daha fazla pay almak için son yıl­larda enerji verimliliğini artıran teknolojilere de odaklanmış du­rumda.

Başta Avrupa olmak üze­re bugün birçok gelişmiş ülkelerin odağını karbon nötr teknolojile­ri oluşturuyor. Dolayısıyla AB Ye­şil Mutabakatı, Paris Anlaşması ve Sınırda Karbon Vergisi gibi ko­nular sebebiyle sektörün küresel rekabet gücünü artırıp başarıya ulaşması adına çevreci teknolo­jilere yatırımı ve Ar-Ge’yi önem­semesi gerekiyor” ifadesini kul­landı. Ayşegül Eroğlu, son olarak Ar-Ge merkezinin 2024 yılı stra­tejileri arasında veri merkezleri için daha yüksek kapasiteli ve da­ha düşük enerji ihtiyacına sahip yeni ürünler geliştirmenin yer al­dığını söyledi.