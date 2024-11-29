Yenilikleri Ar-Ge merkezinde geliştiriyor
Systemair Türkiye, bağlı olduğu global şirket yapısı dahilindeki 9 önemli merkezden birine Dilovası’nda ev sahipliği yapıyor. En son teknolojiye sahip merkez olma iddiasına sahip şirket, yeni ürün ve dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyduğu yenilikleri kendi bünyesinde geliştirebiliyor.
Klima santralleri sektöründe Türkiye operasyonu ile yer alan Systemair; ofisler, fabrikalar, hastaneler, okullar, AVM’ler gibi toplu alanlara yaptığı yatırımlarla pazarın en çok talep gören firmalar arasında yer alıyor. Systemair Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Eroğlu, şirketin yaptığı yatırımlarla dünyadaki veri merkezi soğutma çözümlerine yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini ifade etti.
Systemair Türkiye’nin temel misyonunun “Mekânların iç hava kalitesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak” olduğuna işaret eden Ayşegül Eroğlu, “Hizmet sunduğumuz tüm cihazları Dilovası’ndaki fabrikamızda üretmekteyiz. Türkiye’de klima santrali pazarını domine eden Systemair, modern fabrikası ile yılda 4 bin 500 adet klima santrali üretebilecek kapasiteye sahip” şeklinde konuştu. Systemair Türkiye ürünlerinin 25’i aşkın ülkeye ihraç edildiğini söyleyen Eroğlu, aynı zamanda şirketin dokuz teknik merkezinden birinin Türkiye’de bulunduğunun altını çizdi. Ayşegül Eroğlu, “En son teknolojiye sahip veri merkezi test laboratuvarı 365 Performance Center’ı da bünyesinde bulunduran Systemair Türkiye, fabrikası içinde hayata geçirdiği bu merkezle Avrupa’nın en yüksek kapasiteli veri merkezi test laboratuvarı konumunda bulunuyor” dedi.
“Yaşam döngüsü analizlerini Ar-Ge merkezimizde hayata geçiriyoruz”
Ar-Ge merkezinin Dilovası’ndaki fabrikada bin metrekare alana kurulduğunu sözlerine ekleyen Ayşegül Eroğlu, söz konusu merkezde geliştirilen her ürün veya çözümün sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve çevre dostu olacak şekilde tasarlandığını kaydetti. Bunun yanında dijitalleşme yatırımlarına değinen Eroğlu, bu yatırımların da çalışanların yaklaşık yüzde 10’unun bulunduğu Ar- Ge merkezinde yapıldığı bilgisini paylaştı.
Systemair Türkiye’nin bugüne kadar Ar-Ge merkezi sayesinde sektöre birçok yenilik sunduğunu ifade eden Ayşegül Eroğlu, “Yeniliklerimiz arasında, çeşitli sektörlere yönelik özelleştirilmiş ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri, karbon ayak izi ve yaşam döngüsü analizleri ile sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin geliştirilmesi gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, veri merkezi soğutma ürünleri başta olmak üzere klima santrallerinin tüm iklim koşullarında test edilmesini sağlayan 365 Performance Center laboratuvarında performans testleri gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerin karbon ayak izi ve yaşam döngüsü analizlerini yine Ar-Ge merkezimizde hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Systemair Türkiye’de yıllık cironun yüzde 5’inin Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış durumda olduğu bilgisini paylaşan Eroğlu, Eylül 2018’de resmi olarak kabul edilen şirketin Ar-Ge merkezinde geliştirilen 13’ü patent olmak üzere, toplam 19 sınai mülkiyetlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayşegül Eroğlu, “Sektörümüz özelinde Türkiye, Ar-Ge konusunda dünyanın önemli üslerinden biri konumunda bulunuyor. Bunun yanında sektör, küresel pazardan daha fazla pay almak için son yıllarda enerji verimliliğini artıran teknolojilere de odaklanmış durumda.
Başta Avrupa olmak üzere bugün birçok gelişmiş ülkelerin odağını karbon nötr teknolojileri oluşturuyor. Dolayısıyla AB Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ve Sınırda Karbon Vergisi gibi konular sebebiyle sektörün küresel rekabet gücünü artırıp başarıya ulaşması adına çevreci teknolojilere yatırımı ve Ar-Ge’yi önemsemesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Ayşegül Eroğlu, son olarak Ar-Ge merkezinin 2024 yılı stratejileri arasında veri merkezleri için daha yüksek kapasiteli ve daha düşük enerji ihtiyacına sahip yeni ürünler geliştirmenin yer aldığını söyledi.