YEO, Azerbaycan’daki trafo merkezlerini devreye aldı

Enerji başta olmak üzere, petrol, gaz, su ve atık su arıtma, maden gibi sektörlere yönelik elektrik, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik hizmetleri sunan YEO Teknoloji, yatırımlarına devam ediyor. Merkezi İstanbul'da bulunan ve 25 ülkede 200'den fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, son olarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’nde 2 adet trafo merkezini devreye aldı.

Trafolardan ilki, 110 / 35 / 10 kV gerilim seviyesiyle Fuzuli şehrinde kuruldu. Haavalimanı dahil olmak üzere Fuzuli ve yakınlardaki şehirlerin alt yapısında kullanıcak tüm enerji ihtiyacı bu yeni trafo merkezinden sağlanacak.

İkinci trafo merkezi ise Şükürbeyli şehrinde yer alıyor. Savaş sırasında tamam tahrip olan trafonun elektrik altyapısı YEO Teknoloji tarafından yenilendi. Şükürbeyli Trafo Merkezi 2 x 40 MVA gücünde olurken, her iki merkezle binlerce kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.