YEO CEO’su Yıldız: Halka arz, küresel büyüme stratejimize güç katacak

Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve mühendislik firmalarından YEO, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak gördüğü halka arz için gün sayıyor. YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, kurumsal ve bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle halka arz planladıklarını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesinin ardından yılın ikinci yarısında halka arzı sürecini tamamlamak istediklerini söyledi.

Küresel pazarlara açılma ve genişleme stratejisini hayata geçirdiklerini anlatan Tolunay Yıldız, önümüzdeki dönemde bu stratejiyi hızlandıracaklarını, halka arzın da küresel büyüme hedefine güç katacağını ifade etti.

Yıldız, "Halka arz geliriyle işletme sermayesinin güçlendirilmesini, finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesini, kurumsallaşmayı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin şirketin temel iş yapma prensibi olarak devam ettirilmesini, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini, şirketin kurumsal kimliğinin ve insan kaynağının gelişimini hedefliyoruz. Ayrıca dijitalizasyon alanında dijital enerji yönetimi ve green deal (yeşil mutabakat) çerçevesinde yenilenebilir enerji, yüzer güneş enerji santralleri (GES) alanında da faaliyetleri hızlandıracak yatırımlar planlıyoruz” dedi.

Özbekistan’da ilk proje hayata geçti

YEO’nun 2020 yılında İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin ikinci büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yerini alarak büyümeye devam ettiğini hatırlatan YEO CEO'su Tolunay Yıldız, başarılarını yurtdışında perçinlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında büyüme hedeflediklerini söyleyen Yıldız, küresel genişleme stratejisinin bir adımı olarak Özbekistan’da yapılanma çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Özbekistan pazarı ve stratejileri hakkında bilgi veren Tolunay Yıldız, “YEO olarak Özbekistan'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Özbekistan'da farklı sektörlerde yabancı şirketler için fırsatlar yaratan büyük bir dönüşümü yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili olarak biz de "YEO ENERGY INDUSTRY SOUTIONS LLC" adlı yerel şirket kuruluşu kararı aldık ve şirket açılış sürecini başlattık. Özbekistan'ın enerji, su ve ulaşım ağına dijital çözümleri entegre ederek, başta elektrik, su ve ulaşım sektörleri olmak üzere endüstriyel altyapıyı modernize etmek ve geliştirmek için modern yenilikçi teknolojileri uygulamayı amaçlıyoruz. YEO olarak komple anahtar teslimi One -Stop Solution konseptimiz ile ülkenin yenilenebilir enerji planlarına yüksek teknoloji ve mühendislik hizmetleriyle katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.