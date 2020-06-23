YEO Group 1.77 milyon kişiyi temiz su ile buluşturacak

23 Haziran 2020

Barış SEDEF/İSTANBUL

Bünyesinde YEO Elektrik Otomasyon, Yılmaz İnşaat, YEO Solar, ISS (Azerbaycan), YEO Limited (Ukrayna), YEO Contracting (Dubai-Ortadoğu) olmak üzere birçok şirket bulunan YEO Group, yurt dışı ağırlıklı projelerine bir yenisini ekledi. YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız, Ürdün’deki Wadi Arab Su Arıtma Tesisi projesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, “İlk su arıtma işlemi başarıyla gerçekleştirip arıtılmış su şehre iletildi. Proje, ülke genelindeki su dağıtımını optimize etmeyi amaçlayan ulusal su stratejisinin bir parçasını oluşturmakla birlikte, arıtma tesisi 30 milyon metreküp su arıtımı ile yakında 1.77 milyon kişiye temiz su sağlayacak. Ürdün için kritik önemde olan bu projede elektrik otomasyon işleri kapsamındaki tüm mühendislik, satın alma, uygulama, devreye alma ve eğitim çalışmaları da gerçekleştirildi. Proje kapsamında üç büyük orta gerilim pompa istasyonu ve 25,6 km uzunluğunda iletim hattı bulunmakta ve projenin toplam kurulu gücü 63 MVA’dır” diye konuştu.

Firma bünyesindeki YEO Solar markasıyla Ukrayna’da 16MW güneş enerjisi santrali projesini de tamamladıklarını ifade eden Yıldız, “Projeyi iki aylık süre zarfında bitirdik. Bu kapsamda mart ayında başladığımız projeyi mayıs ayında tamamladık” dedi. Tamamladıkları projenin bölgede yaptıkları ikinci proje olduğunun altını çizen Yıldız, “Firmamızın bölgedeki ilk projesi 11MW kapasiteli güneş enerjisi santrali projesi. İkinci projede ise güneş enerjisi santrali 26,5 hektarlık bir arsa üzerinde yer alıyor” ifadesini kullandı. Firma olarak yurt içi ve yurt dışında 200’den fazla projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Tolunay Yıldız, yeni projelerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cironun yüzde 75’i yurtdışı projelerden

Azerbaycan başta olmak üzere Dubai, Almanya, Ukrayna ve Etiyopya merkezli olarak faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Yıldız, “Son beş yılda ciromuzu her yıl bir önceki yıla göre ciddi oranlarda artırdık. Son üç yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 75’ini yurt dışı projeler oluşturuyor diyebiliriz. Yaşanan bu COVID-19 pandemisi planlarımızı yavaşlatmış olmakla birlikte yurt dışı her zaman ana odak noktalarımızdan birisi olacak” diye konuştu. Enerji alanında güneş enerji santrallerine de ağırlık verdiklerini ifade eden Tolunay Yıldız, “Çatı tipi güneş enerjisi santralleri de kuruyoruz ve Türkiye’de çok sayıda çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumunu gerçekleştirdik. Çok sayıda rüzgar, biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik santrali projesinde yer aldık ve yüksek teknolojili çözümler sunduk” şeklinde konuştu.

“YEKDEM proje çağrıları yıl sonuna kadar uzatılmalı”



Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgın sürecinden kaynaklı olarak küresel tedarik zincirinin olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden Yıldız şunları söyledi: “Bu da projelerin ilerleyişinin ciddi bir şekilde yavaşlamasına sebebiyet verdi. TÜREB, JESDER, GÜYAD, BİYOGAZDER gibi yenilenebilir enerji yatırımcıları dernekleri YEKDEM başvuru sürelerinin uzatılmasını talep eden açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), yatırımcıların ve biz elektrik müteahhitlerinin çağrılarına hassasiyetle yaklaşacağını düşünüyoruz. YEKDEM’den faydalanmak isteyen üretim tesislerinin işletmeye girmeleri için son tarih 31 Aralık 2020. Oysa, bir sonraki takvim yılı için YEKDEM’den faydalanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvuru evraklarını EPDK’ya sunmaları için ise son tarih 31 Ekim 2019. YEKDEM üretim lisansı sahipleri için son başvuru tarihinin en azından yılsonuna uzatılmasının tüm yenilenebilir enerji sektörünün geleceği adına en doğru karar olacağını düşünüyoruz.”