YEO Group, Ukrayna ve Filistin’deki projelerini 2021’de tamamlamayı planlıyor

09 Kasım 2020

Yenilenebilir enerji ve konvansiyonel enerji santralleri, yüksek gerilim trafo merkezleri, enerji iletim ve enerji dağıtım hatlarında projeler birçok projeyi hayata geçiren YEO, enerjinin izlenmesi ve yönetilmesine dair çözümler sunan SCADA sistemleri konusunda hizmet veriyor.

Yurt dışı projelerine ilişkin bilgi veren YEO Group CEO’su Tolunay Yıldız, Azerbaycan’ın enerji güvenliğini sağlayacak Ulusal Yük Tevzii Merkezi Projesi’ni kısa vadede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Projenin detaylarından bahseden Yıldız, “21 enerji santralini ve 70 trafo merkezini tek bir merkezden izleyip kontrol edecek projede dağıtım şebekesinin yönetimi (Network Manager), Enerji yönetim Sistemi (EMS), Generatör Kontrol Sistemi’nden (GMS) oluşacak. Ayrıca ABB Network Manager SCADA sistemi, 92 adet ABB Uzak Terminal Ünitesi (RTU), 92 adet Huawei iletişim paneli ile çözüm sunulan projede IEC 60870-5 101 ve IEC 60870-5 104 iletişim protokolleri ile haberleşme sağlanacak.” dedi.

Ayrıca, Ukrayna’nın Jitomir bölgesi Novohrad-Volyns’kyi şehrinde bulunan 5MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali projesini de 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak devreye almayı planladıklarını dile getiren Yıldız, “Yine, TOBB iştirakinde Filistin’in Jenin şehrinin 3km dışında 90 hektarlık bir alanda inşası devam eden Jenin Endüstriyel Serbest Bölgesi yatırımında da görev alıyoruz. Söz konusu projenin 154kV 50MVA trafo merkezi yapımını 2021 yılı içerisinde tamamlayarak faaliyete almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

17 MW güç ekim ayı sonunda devreye alındı

2020’nin ilk 10 aylık sürecindeki projelerden bahseden Tolunay Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı olan Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Santralinin ilk fazını 12 gaz motoru ve 17MW güç ile ekim ayı sonunda devreye aldıklarını söyledi.

Yüksek gerilim şalt merkezi de dahil olmak üzere komple elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon süreçlerinde anahtar teslim olarak hizmet sundukları tesisin tüm etaplar tamamlandığında 52 gaz motoru ve 70MW alanının ‘tek bir alanda kurulu’ önde gelen çöp gazından üretim tesisi olacağına dikkat çeken Yıldız, “Başlangıç fazında 17MW ile yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesis ile 1 milyon ton karbondioksite eş değer miktarda metan gazının doğaya salınımı engellenecek.” diye konuştu.

"COVID-19’a rağmen projeyi tamamladık"

Ukrayna’nın Ihnatpil şehrindeki 16MW kapasiteli güneş enerji santrali projesinin açılışını Zhytomyr Bölge Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Kramorenko Sergei Mihayloviç’in katılımı ile gerçekleştirdiklerini anlatan Tolunay Yıldız, “Yatırımcıya anahtar teslimi hizmet verdiğimiz projede dizayn, tedarik montaj ve devreye alma süreçlerini COVID-19 koşullarına rağmen iki ay gibi kısa bir süreçte tamamladık. AzerEnergy’nin Bakü’deki 355MW kapasiteli enerji santrali projesinde 330/220kV Qobu Trafo Merkezinin Koruma, Kumanda ve Otomasyon işlerini başarı ile tamamlayarak tesisi devreye aldık.” bilgisini verdi.

Yıldız, ayrıca SOCAR’ın tesislerinde çok sayıda elektrifikasyon ve otomasyon projelerini de tamamladıklarını aktardı.

“Projelerin otoriteler tarafından ayrıca desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz”

Spesifik özelliklere sahip biyogaz ve biyokütle enerjisinin küresel iklim değişikliği ve sera gazı salınımlarının azaltılmasında etkili olduğunun altını çizen Tolunay Yıldız, “Çöplerin depolanması, hayvancılık ve tarım faaliyetleri sebebi ile toplanan atıkların yakılması reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan CO2 gazı yenilenen bitki örtüsü tarafından geri emildiğinden doğada mevcut olan karbon döngüsü sistemi dengede kalabiliyor. Bu açıdan biyogaz ve biyokütle enerjisi alternatif ve temiz bir enerji kaynağı sayılıyor." diye konuştu. Biyogaz ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında tek amacın enerji üretmek olmadığının altını çizen Yıldız, “Söz konusu yatırımların atıkların bertaraf edilmesine ciddi katkı sağladığının çok iyi anlatılması gerekir. Bu sebeple çevre planlanmasının da hesaba katılarak, projelerin otoriteler tarafından ayrıca desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.