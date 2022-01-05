YEO, Mikrohes’in yüzde 50 hissesini aldı

Barış SEDEF / İSTANBUL

Gelecek stratejilerini dijitalleşme, dekarbonizasyon ve desantralizasyon üzerine kurgulayan YEO, küçük ölçekli, mobil ve tamamen karbon nötr, çevreci hidroelektrik santralleri tasarımı, üretimi ve kurulumunu yapan Mikrohes’in yüzde 50 hissesini satın aldı.

Yeni yatırımları kapsamında açıklamalarda bulunan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tolunay Yıldız, karbon nötr, mobil ve hibrit yenilenebilir enerji çözümleri sunan firmalara yatırım yaparak büyümeye devam edeceklerini söyledi. Mikrohes ile yapılan yüzde 50 ortaklığın büyüme stratejilerinin bir parçası olduğunu belirten Yıldız, yenilenebilir enerji alanında hem Türkiye hem de dünyada önemli bir potansiyelin olduğunu aktardı.

Avrupa ülkelerinde, elektrik altyapısı bulunmayan veya yetersiz olan bazı Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde de ciddi fırsatlar bulunduğunu kaydeden Yıldız, Türkiye’de teknik ve ekonomik yapılabilir hidrolelektrik potansiyelinin 128 bin GWh /yıl, dünyada ise 8 milyon 900 bin GWh/ yıl olduğunu söyledi. Yıldız, global pazarlarda verimli iş birlikleriyle proje üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

YEO ile birlikte global oyuncu olmayı hedefliyor

Mikrohes Kurucusu Emin Akçamur ise, Mikrohes’in yenilenebilir enerji üretim ve dekarbonizasyon hedefiyle, kendi hidroelektrik segmentini geliştirdiğini ve ürünleri ile bu alanda hizmetler sunduğunu belirtti.

Özellikle doğa ve balık dostu teknoloji olan Arşimet burgu türbin ile alçak debi ve düşülü küçük hidroelektrik tesisleri üzerine mühendislik, üretim ve uygulama çalışmaları yaptıklarını anlatan Akçamur, mühendislik çalışmaları sonucunda, kompakt tasarımı ile hızlı ve kolay montaj, düşük operasyon gideri, insansız çalışma özelliği, yüksek verim ve Endüstri 4.0 elektrik üretimi ile geleceğin konseptine uygun projeler geliştirdiklerini aktardı.

Tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi veren Akçamur, geleceğin çevre odaklı konseptine uygun yenilenebilir enerji üretimi yapan sistemlerin, özellikle lisanslı ve lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamındaki hidroelektrik santraller, atıl enerji potansiyelinden faydalanmak isteyen mevcut hidroelektrik santraller, tarımsal sulama alanları, hibrit elektrik üretim projeleri, endüstriyel ekoloji projeleri gerçekleştirmek isteyen enerji firmaları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, balık yetiştirme çiftlikleri gibi çeşitli alanlar tarafından tercih edildiğini aktardı. Akçamur, YEO ile birlikte globalde önemli bir oyuncu olmak istediklerini vurguladı.