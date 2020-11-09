YEO Solar, Yenilenebilir Hibrit Enerji ile Türkiye ve Globalde projelerine devam ediyor

09 Kasım 2020

YEO Grup’a bağlı olarak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren YEO Solar, yurt içinde ve dışında yeni projelere odaklandı.

YEO Solar Bölüm Başkanı Sami Serin, 2021 yılında Afrika pazarına açılmak istediklerine işaret ederek, “Burada depolama sistemleri konusunda çözümler sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda İtalya’da geliştirme aşamasında olduğumuz projelerin de kurulumlarına 2021 yılının sonunda başlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Serin yurt içi ve yurt dışında farklı projelere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, katma değerli yatırımlara ağırlık vermek istediklerini söyledi.

Pamdemide projelere devam etti

Pandemi sürecinde de kurulumlara ara vermeden Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine katkı sağladıklarını dile getiren Serin, şunları söyledi: “Bu süreçte Ukrayna’da 16 MW Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali projesine anahtar teslimi EPC hizmeti verdik ve sözleşme imzalanmasından itibaren iki ay gibi kısa bir sürede tesisi devreye aldık. Proje tamamlanırken tedarikten devreye alma sürecine kadar olan tüm çalışmaları başarılı bir şekilde yürüttük. Türkiye’de ise çatılarda toplamda 15 MW’lık kurulum gerçekleştirdik. 2020 yılı bizim için yurt içi ve yurt dışında birçok güneş enerjisi santrali projelerini gerçekleştirmiş olduğumuz bir yıl olarak geçiyor.”

2020 yılı içerisinde 15 MW kurulu güçte ve toplamda 17 projeyi 6 farklı ilde faaliyete aldıklarını anlatan Serin, “Sandviç panel, kenet çatı, membran, şıngıl ve diğer çatılarda iş bitirmelerine sahip olduk. Ayrıca, uzman kadromuz ve yaptığımız ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yüzer güneş enerji santrallerinin analiz, planlama, entegrasyon ve işletme bakımı konusunda yakında yaptığımız sözleşmeleri duyuracağız” dedi.

“Kapasite oranını artırmak için GES kurulumlarını öneriyoruz"

Termik enerji santrallerinin iç tüketimlerinin oldukça fazla olduğunu ve iç tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımcıların tesislerinin lisanslı alanlarına güneş enerjisi santrali kurarak karşılayabildiğini ifade eden Serin, “Biyogaz / biyokütle enerji santralleri yılın belli zamanlarında yeterli hammadde bulamayabiliyorlar veya tesis verimlilikleri istenilen düzeyde olmayabiliyor. Bu nedenle oluşabilecek enerji üretim düşüklerini yatırımcılarımız, tesislerine güneş enerjisi santrali kurarak giderebilirler.” ifadelerini kullandı.

Rüzgâr enerji santrallerindeki enerji üretiminin rüzgâr hızına bağlı olduğu için yıllık kapasite oranlarının yüzde 35 civarında olduğunu kaydeden Sami Serin, “Kapasite oranını artırmak amacıyla yatırımcılara, tesislerine güneş enerjisi santrali kurmalarını öneriyoruz ve yatırımcılar da bu konuda oldukça istekli.” değerlendirmesinde bulundu.

"Güneş çatılardan yükseldi"

1 Temmuz’da yürürlüğe giren ve hibrit yönetmeliği olarak da bilinen lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, yatırımcıların birden çok farklı kaynaktan enerjilerini üretebildiğinin altını çizen Sami Serin, “Böylelikle ana kaynaklarındaki dengesizlik veya iç tüketimlerinden kaynaklanan kayıpları minimum hale getirebiliyorlar. Dolayısıyla bu yönetmelik, güneş enerjisinden elektrik üretimine olan talebi artırdı. Bundan dolayı sektör olarak büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Buna ilave Türkiye’de çatı üzeri güneş enerjisi santrali uygulamalarının da artış trendinde olduğunu anlatan Serin, “12 Mayıs 2019’da yürürlüğe giren yeni yönetmelikle beraber güneş çatılardan yükseldi diyebiliriz. Yayınlanan mevzuatla birlikte sürdürülebilir enerjiye olan ilgi arttı. Endüstriyel ve ticari tesislerinin çatısına uzman kadromuz ve endüstrideki tecrübemizle yatırımcılarımıza optimum çözümler sunuyoruz.” şeklinde konuştu.