Yeo Teknoloji, Azerenerji ile 9,54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., Azerbaycan’ın enerji şebeke işletmecisi Azerenerji CJSC ile Nahçıvan’da toplam 40 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemi kurulmasını kapsayan anahtar teslim sözleşme imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Nahçıvan Enerji Depolama Projesi'nin sözleşme bedeli 9 milyon 538 bin dolar olarak açıklandı. Sözleşme kapsamında enerji depolama sisteminin mühendislik, tedarik, kurulum ve devreye alma faaliyetlerinin yanı sıra ilgili şebeke işleri ile mevcut güneş enerji santralinin sisteme entegrasyonu da yer alıyor.

İşe 28 Ağustos 2026’da başlanması planlanıyor. Şirket, sözleşmenin faaliyetlerine olumlu yansımasını beklediğini ifade etti. Sözleşmenin diğer önemli koşullarına ve bedelin son kamuya açıklanan gelir tablosu ile bilançodaki payına ilişkin ayrı bir bilgi yer almadığı kaydedildi.