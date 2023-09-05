YEO Teknoloji'den yeni şirket ortaklığı kararı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri tarafından 5 Eylül'de tarihinde KAP'a yapılan bildirimde Finansal Duran Varlık alımı görüşmeleri hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımlarında uzmanlaşmış BrandIT Mühendislik Yazılım Ticaret A.Ş.’nin %51 hissesinin satın alımına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlanmıştır.

BrandIT, 2016’dan beri PTC, Rockwell ve Microsoft partnerliklerinde Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak Endüstriyel IoT ile üretim süreçlerindeki verimliliği artıran uçtan uca dijital çözümler sağlamaktadır.

Bu ortaklık ile YEO Teknoloji’nin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve BrandIT’in Endüstri 4.0 teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda YEO Teknoloji’nin 3D vizyonuna (Dijitalizasyon, Desentralizasyon, Dekarbonizasyon) uygun olarak yapay zeka, büyük veri ve bulut temelli enerji verimliliği, akıllı şebeke&santral yönetimi ve akıllı şehirleri hedef alan özgün çözümler üretilecektir.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.