YEO ve Emsolt, güçlerini DEFIC Globe çatısı altında topladı

YEO, stratejik hedefleri, büyüme vizyonu ve yeni iş modelleri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, finansmanı, inşası ve işletilmesi konusunda paydaşlarına destek olmak için yola çıkan YEO, özellikle halka arzdan sonra büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımlarını hızlandırdı.

YEO, özellikle Avrupa’da özgün iş modeli ile fark yaratacak, yurtdışı yatırımları için çözüm arayan yerli piyasaya ve yatırımcıya kaynak oluşturacak yeni şirketi DEFIC Globe’u duyurdu. Güçlerini DEFIC Globe çatısı altında toplayan YEO ve Emsolt, DEFIC Globe ile uçtan uca ve tek elden yenilebilir enerji çözümleri sunacak.

Şirket kuruluşu ve imza töreni için gerçekleştirilen ön lansman töreninde konuşan YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tolunay Yıldız, “DEFIC Globe, Emsolt'un proje geliştirme ve yatırım danışmanlığı tecrübesi ve YEO’nun yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası EPC taahhüt ve mühendislik hizmetlerini tek bir noktadan yatırımcılara en verimli haliyle sunabilmek amacıyla kuruldu. DEFIC Globe, yenilenebilir enerji alanındaki projelerin geliştirilmesi ve yatırımlara odaklanan bir şirket. Aslında, şirket hikayesi 2016 yılına kadar dayanıyor. Emsolt ve YEO işbirliği, DEFIC Globe adı altında tek bir çatıda toplandı. DEFIC Globe, uluslararası enerji projeleri geliştirme, PPA ve finansmana erişim hizmeti, EPC ve yatırım danışmanlığı alanlarında tek bir noktadan hizmet verebilen bir yapıyla faaliyetlerine devam edecektir.” dedi.

“Halihazırda İtalya’da toplamda 111 MW’lık projemiz var”

DEFIC Globe olarak modern ve eko-sürdürülebilir bir yaklaşımla müşteri ve yatırımcıları için değer yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Yıldız, DEFIC Globe markasıyla yenilenebilir enerji odaklı işlere, bunların sürdürülebilir ve çevre dostu enerji talebini karşılama gücünü gerçekleştirmeye yönelik projeler üreteceklerini bildirdi.

Halihazırda İtalya’da toplamda 111 MW’lık 5 adet projelerinin bulunduğunu söyleyen Yıldız, projelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Bunların 104 MW’lık 4 adeti Avrupa’nın en iyi güneş radyasyonuna ve güneşlenme oranlarına sahip bölgelerinden biri olan İtalya/Sicilya’dadır. Bu projeler Agro PV konseptinde tasarlanmıştır; yani projelerdeki teknik dizaynımız sürdürülebilir tarım & hayvancılık yapılmasını destekler yapıda olmakla birlikte; geleneksel tarıma görece daha fazla katma değer yaratacak bir nitelikte tasarlanmıştır. Bu şekilde hem karbon emisyon azaltımı hedeflerine katkı sağlıyor hem de nitelikli tarım uygulamaları ile dünya çapında sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Sicilya projelerimiz haricinde Lombardi bölgesinde 7 MW’lık bir projemiz daha bulunmaktadır.”

“DEFIC Globe için dengeli bir portföy yakalamaya çalışıyoruz”

Emsolt Teknoloji Yatırımları A.Ş Yönetici Ortağı Alper Tuncer ise, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Avrupa’da bir enerji devrimi yaşanıyor. Tarihe ve bu enerji dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Paris İklim Anlaşması’nın da devreye girmesi ile birtakım yeni regülasyonlar ile karşı karşıya kalacağız.

YEO ve Emsolt'un sektörlerindeki deneyimleri, güçlü insan kaynakları ve kapsamlı uluslararası networkleri bizim için çok büyük bir avantaj. Biz, bu artı değerler sayesinde sektörde Türkiye’nin en büyüğü; Avrupa’nın ise öncü şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz.”