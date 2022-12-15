YEO ve Enerjisa’dan enerjide hibrit çözüm

Mevcut elektrik santrallerine güneş veya rüzgar enerjisini entegre ederek hibrit sistemlerle kurumları karbonsuz bir geleceğe taşıyan YEO Teknoloji, Türkiye’de bu alanda büyümeye devam ediyor. Birden çok yenilenebilir enerji sistemini bir araya getiren hibrit çözümlerle daha temiz bir gelecek için projeler üreten YEO Teknoloji, 5 enerji santralinde Enerjisa’ya hibrit çözümler sunuyor. Mevcut enerji santrallerine toplam 58 MW’lık güneş enerjisi çözümü eklenerek 30 bin hanenin enerji ihtiyacı kadar elektrik üretilecek. Yaklaşık 7 milyon ağacın üreteceği kadar yani 150 bin tonluk karbondioksitin salımı engellenecek.

YEO, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin en büyük enerji üreticilerinden Enerjisa ile güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için sözleşme imzalamıştı. Üç yıl içinde 100 MW hibrit güneş santrali hedefi bulunan Enerjisa için güneş enerjisi alanında kurulum hizmeti veren YEO, bu anlaşmaya göre Çanakkale, Balıkesir, Adana ve Kayseri’de toplam 58 MW gücünde beş santral için Enerjisa ile iş birliği yapıyor.

Beş santralde çalışmalar sürüyor

Adana Tufanbeyli Termik Santrali, Balıkesir Bandırma Enerji Üssü, Çanakkale Rüzgar Enerji Santrali, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali (BARES) ve Kayseri Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali için projelerin 41.4 MW’lık kısmı tamamlandı. Toplam 58.2 MW’lık güce ulaşacak santraller ile birlikte 30 binden fazla hanenin ihtiyacı olan enerji, tamamen sürdürülebilir olarak güneş enerjisiyle kazanılacak. Söz konusu santraller tamamlandığında 7 milyon ağacın üreteceği kadar yani 150 bin tondan fazla karbondioksitin salımı da engellenecek.

700 MW’lık proje deneyimi

YEO CEO’su Tolunay Yıldız, üç kıtada 30’dan fazla ülkede 225’ten fazla projeyle dünyanın her noktasına enerji ve endüstriyel çözümler ulaştırdıklarını belirterek, “YEO olarak 18 yılı aşkın süredir 450’nin üzerinde çalışanımızla sektörün en yenilikçi kurumlarından biri olmayı hedefledik. Elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine değer katıyoruz. Sadece enerjinin dönüşümüne değil, dünyanın dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. Güneş enerjisi santralleri alanında 700 MW’ın üzerinde proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum tecrübesi bulunan YEO’nun hala devam eden 20 projesinin gücü 100 MW’ı aşıyor. Gelecekte de sürdürülebilir enerji çözümlerini ülkemize kazandırmaya ve bu alanda bölgesel bir güç olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hibrit enerji neden verimli?

Mevcut lisanslı elektrik santrallerine ikincil kaynak olarak yenilenebilir enerji sistemleri entegre eden YEO, üretimi artırarak verimlilik sağlıyor. Biyogaz santrallerinde yılın belli zamanlarında yeterli hammadde bulunamıyor ya da jeotermal enerji santrallerinde yaz aylarında verimlilik kaybı yaşanıyor. Rüzgar santralleri ise değişken hızlardan etkileniyor. Hidroelektrik santralleri de yaz aylarında verim kaybedebiliyor. YEO, farklı santrallerde ihtiyaca göre sunduğu güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji çözümleriyle kapasitenin tamamının kullanılmasına destek oluyor.