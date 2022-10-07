YEO ve Ryse Energy’den İngiltere pazarı için güç birliği

YEO ve 7 kıtada 4 binden fazla kurulumla çalışan Ryse Energy İngiltere pazarında faaliyet göstermek üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Ryse Energy ve YEO, yenilenebilir enerji projeleri sağlamaya odaklanan İngiltere merkezli bir şirket kuracaklar. Söz konusu ortak girişim, yükselen enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak amacıyla özel, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterilerine rüzgar, güneş, mikro hidroelektrik ve enerji depolaması çözümleri sağlayacak.

İngiltere’ye temiz enerji sağlayacaklar

YEO ve Ryse Energy söz konusu ortaklıkla İngiltere’nin enerji sorununa yenilenebilir enerji projeleriyle çözüm sağlayacak. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan analize göre, enerji krizi İngiltere hane bütçelerini Batı Avrupa'daki herhangi bir ülkeden daha fazla vuruyor. Enerji uzmanları, yaklaşık 9 kat daha fazla elektrik üreten rüzgar ve güneş enerjisinin daha hızlı kullanıma sunulması konusunda yaygın bir görüşe sahip. YEO ve Ryse Energy, ortak girişimle İngiltere’de müşterilerin enerji tedariklerinin ve geleceğe yönelik enerji maliyetlerinin kontrolünü geri almalarını sağlamayı planlıyor.

“YEO ile ortaklık, oyunun kurallarını değiştirecek”

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız, “YEO olarak temiz ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle enerji ve dijital dönüşüme yönelik tek noktadan entegre çözümler sunuyoruz. Ryse Energy ile kurduğumuz ortaklıkla da yenilenebilir enerji alanında kendini kanıtlayan çözümlerimizi İngiltere pazarına sunacağız. Enerji alanında küresel bir çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Ryse Energy Kurucusu ve CEO'su Alistair Munro ise şunları kaydetti: “YEO ile ortaklık, oyunun kurallarını değiştirecek. YEO, üç kıtada 25 ülkede projelere sahip orta ve büyük ölçekli bir yenilenebilir enerji uzmanı ve ortak girişime zengin bir deneyim getirecek. Yeni ortak girişim, önümüzdeki haftalarda faaliyete geçecek ve hem Ryse hem de YEO, İngiltere ekonomisine yatırım yapacak. İngiltere’de, güneş, rüzgar ve enerji depolama projeleri yoluyla ülkenin yenilenebilir enerji pazarını büyütmeyi amaçlayan özel bir ekip oluşturacağız.”