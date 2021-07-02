YEO, yeni merkez binasına taşındı

YEO, gelecek 10 yıllık büyüme hedefiyle uyumlu esnek ofis konseptli İstanbul Kartal’daki yeni merkez binasına taşındı. Yeni hizmet binası 6 katta oluşuyor. Toplamda 3 bin metrekare kullanılabilir alandan oluşan ofisin, 2 bin 600 metrekaresi kapalı, 400 metrekaresi ise açık alan olarak tasarlandı.

200 kişinin aynı anda çalışmasına olanak sağlayan çalışma alanı, modüler sistem aracılığıyla YEO’nun gelecek hedefleriyle uyumlu olacak şekilde artırılabilecek.

Binada 36 kW çatı güneş enerji sistemi kuruldu

Sunduğu yenilenebilir enerji çözümleriyle temiz enerji ve enerjinin en verimli kullanılması için yeni projeleri hayata geçiren YEO, Kartal’daki ofisinde de 36 kW çatı güneş enerji sistemi kurdu. Binanın enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerji sisteminin yanı sıra varlık sensörleri dahil edilerek LED aydınlatma sayesinde yüzde 40’a varan oranda enerji tasarrufu sağlanacak. Akıllı bina konsepti kapsamında ise başta enerjinin sürekli izlenmesi, CCTV, yangın ve acil anons sistemleri, kartlı geçiş olmak üzere üst düzey personel güvenliğinde, VRF ve havalandırma sistem kontrolüne kadar her detay hayata geçirildi.