YEO, yılda 893 bin ton karbon salımını önlüyor

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımından güç ve enerji endüstrisi için akıllı ve verimli enerji yönetimi çözümlerine kadar elektrifikasyon değer zinciri boyunca kaliteli hizmet sunan YEO, merkezi İstanbul'da bulunan ve 3 kıtada 25 ülkede, 17 yıldır 200'den fazla çalışanı ile faaliyet yürütüyor. YEO, enerji sektörü başta olmak üzere; petrol ve gaz, su ve atık su arıtma ve maden gibi sektörlerde elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik hizmetleri sağlıyor. Şirket, 2021 yılında Türkiye'nin 8 farklı şehrinde toplamda 25MW kurulu güce sahip biyogaz tesislerinde gerçekleştirdiği otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalizasyon çalışmaları ile yılda 893 bin ton karbondioksit emisyonunu engellemeye katkı sağlıyor.

Aras Marine ile yenilenebilir enerji yatırımları için Marinergy’yi kurdu

Avrupa Birliğinin Yeşil Mütabakat’ı Paris İklim Anlaşması hükümlerini de dikkate alarak oluşturduğunu söyleyen YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız: “Yeşil Mütabakat’ın salt bir çevre ve enerji politikası olmanın ötesinde, Avrupa Birliği’nin geleceğe dönük bütün ekonomik faaliyetlerinin de temel eksenini oluşturduğunu belirtti. Yıldız, “Türkiye açısından gerek genişleme kapsamında yer alan aday ülke olmamız nedeniyle iç hukuki düzenlemelerimizde AB müktesebatını dikkate alma gereğimiz ve gerekse de bir numaralı ticari partnerimiz olan ve ihracat fazlası verdiğimiz AB ülkelerinin standartlarını dikkate alma zorunluluğumuz Yeşil Mutabakat sürecini içselleştirmemizi gerekli kılıyor. AB’nin Yeşil Mütabakatı ve karbon izini azaltmaya dönük hedeflerine yaklaşmak için bir yandan üretilen ürünlerdeki bileşimlerin yenilenmesi bir yandan da üretimde kullanılan enerjinin çevre dostu kaynaklara yönelmesi gerekmektedir” dedi.

YEO’nun şubat ayında Aras Marine ile ortak girişim olarak yüzebilir (off-shore) yenilenebilir enerji yatırımları için Marinergy’yi kurduğunu hatırlatan Tolunay Yıldız, geleceğin yeşil ve dijital dünyasında batarya-depolama sistemlerinin de önemini artırdığını ifade etti. Yıldız, bu konuyu gerek firma düzeyinde gerekse de ülke açısından stratejik nitelikte önemli gördüklerini ifade etti.