YEO'dan Azerbaycan'a dijital enerji yönetimi

Teknoloji ve mühendislik şirketi YEO, Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini dijital teknoloji altyapısı ile izleyen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesini tamamladı. 22 Enerji santrali ve 70 Trafo Merkezi YEO’nun hayata geçirdiği kontrol, kumanda ve veri toplama sistemi ile takip edilecek.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan YEO CEO’su Tolunay Yıldız, “Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi ile ülkenin tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan komple dijital teknolojilerin kullanıldığı dünyada az sayıda örneği olan bu tür bir sistem çözümünü entegre ettik. Azerbaycan halkına ve devletine hayırlı olsun” dedi.

Tolunay Yıldız, “YEO olarak Azerbaycan pazarını çok önemsediklerini bu amaçla yıllar önce Azerbaycan’a gelerek ve burada YEO’ya bağlı olan lokal ISS firmasını kurarak Azerbaycan’a yüksek teknoloji ve lider mühendislik çözümlerini taşımanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görmenin bugün mutluluğunu yaşıyorum.”

YEO’nun Azerbaycan’da daha önce enerji ve petrol alanları başta olmak üzere birçok projeyi tamamladığını hatırlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Azerbaycan için büyük önem arz eden ve ülkenin tüm enerji şebeke yönetim sistemi projesini başarıyla tamamladık. Azerbaycan’ın tüm enerji üretim tesislerini izleyen ve sürdürülebilir, kesintisiz enerji imkanı sağlayan dijital teknoloji altyapısına sahip Kontrol, kumanda ve veri toplama sisteminin (SCADA) entegrasyonun gerçekleştirdik. Hayata geçen Azerenergy Ulusal Yük Tevzi Merkezi projesi ile 22 enerji santrali ve 70 trafo merkezinin kontrolü ve izlenmesi sağlanacak” dedi.