YEO’nun halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Türkiye’de ve dünyada elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon ve mühendislik çözümleri sunan YEO, enerji, su, petrol ve gaz, madencilik ve çimento gibi sektörleri yenilenebilir enerji, elektrifikasyon ve otomasyonla buluşturuyor. Sunduğu dijital teknolojilerle karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlamakta, sürdürülebilir enerji ve endüstri için çalışmalarını yürütmektedir.

YEO’nun çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL değerinde olup, payların her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 20 milyon adet paya bölünmüştür. Sermaye artırımı ile artırılacak toplam 4 milyon adet pay ve mevcut paylardan 1 milyon adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet pay, 20 TL’den satılacak ve YEO’nun yüzde 20,83’ü borsada işlem görecek. Bu oran, talebin toplam arz büyüklüğünü aşması durumunda mevcut paylardan ek satış ile yüzde 25’e kadar çıkabilecektir.

YEO halka arz detayları

YEO, halka arz gelirini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kapasite artışı ve yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı, ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanarak istikrarlı büyümesine güç katmayı hedefliyor.

YEO, 2018 yılında 88 milyon TL olan cirosunu 2020 yılında %187 artışla 253 milyon TL seviyesine ulaştırmış ve İSO Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yerini aldı.

Şirketin 2021 sene sonunda 406 milyon TL ciro ile bir önceki seneye göre %60 büyüme hedeflemektedir. 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 214 milyon TL ciro ile bu hedefine emin adımlarla ilerlemekte olan YEO, karlılığını da istikrarlı bir şekilde artırmıştır.

2018 yılında 10 milyon TL olan FAVÖK’ünü, 2020 yılında %423 artışla 50 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. YEO’nun 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği FAVÖK ise 36 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda.

Şirket ve ortaklarının 180 gün boyunca paylarını satmama ve 1 yıl boyunca da halka arz fiyatının altında paylarını satmama taahhüdü bulunmaktadır.