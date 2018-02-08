Yer hizmetleri şirketinden çalışanlarına prim
Özel yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services, tüm personelini net maaşlarının yüzde 75'i oranında primle ödüllendirecek.
Havaalanlarında yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), geçen yılki operasyonu başarıyla yürüten tüm çalışanlarına prim vereceğini bildirdi.
TGS'den yapılan açıklamada, TGS Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği "yüksek performans" gösteren tüm personelin net maaşların yüzde 75'i oranında primle ödüllendirileceği belirtildi.
Prim müjdesinin tüm personele elektronik posta yoluyla iletildiği aktarılan açıklamada, söz konusu primlerin yarın hesaplara geçeceği kaydedildi.
Kaynak: AA