Yerel para ile ticaret artacak, yeni yatırıma kapı aralanacak

Recep ERÇİN

ICBC Türkiye, Türkiye’de RMB Takas Bankası’nı resmen devreye aldı. İstanbul’da düzenlenen törende ICBC Türkiye’nin 10. yılı da kutlanırken, Çin merkezli ödeme kuruluşu UnionPay kartların tanıtımı da yapıldı. Türkiye’nin ilk bireysel UnionPay kartı da resmen kullanıma sunuldu. Türkiye ve Çin arasındaki finansal iş birliğini artıracak RMB Takas Bankası adımı sayesinde, TL ve yuan ile ticaret büyüyecek. RMB Takas Bankası, sadece Türkiye’ye değil bölgeye de hizmet verecek.

Düzenlenen törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere yeni bir sayfa eklendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan son görüşmede karşılıklı güven ve iş birliği mesajı verildiğini anımsattı.

Yenilikçi finansal modellere ihtiyaç var

“Çin en büyük ticaret ortaklarımızdan biri,” diyen Çelik, “Küresel ekonomik sistem yenilikçi finansal modellere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye olarak bu yöndeki aktif katkımızı sürdürüyoruz. Renminbi (RMB) Takas Bankası’nın faaliyete geçmesi ticari risklerin azaltılması ve işlem maliyetlerinin düşürülmesini sağlarken, iş dünyamız için de fırsatlar oluşturacaktır. Uzun vadeli finansman imkânı gündeme gelecektir. RMB Takas Bankası’nın ekonomik entegrasyona kalıcı bir katkı sunacağına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Altın ödeme köprüsü kuruluyor

Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin konuşmasında, RMB Takas Bankası’nın kurulmasının finansal ilişkileri üst seviyeye taşıyacağını dile getirdi. Büyükelçi Jiang Xuebin, “Bu, ikili finansman için bir kilometre taşı niteliğindedir. Çift para birimli kredi kartı sayesinde altın ödeme köprüsü kurulacaktır,” dedi.

Tören için Türkiye’de bulunan ICBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Lin Liao da, Türkiye’de faaliyet gösteren ilk Çin sermayeli banka olarak renminbi (Çin yuanı) kullanımını teşvik edeceklerini söyledi. Lin Liao, “Yerelden başlayarak Avrasya’yı Avrupa’ya bağlamaya çalışıyoruz. İkili SWAP kapsamında reeskonttan finansmana kadar destekler sağlıyoruz. İki ülkenin RMB kullanımı için otoban kuracağız ve somut adımlar atacağız. RMB hizmetlerini kolaylaştırıp ikili ticareti geliştireceğiz. Küresel hizmet ağımız ve sınır ötesi güvenli, verimli, kolaylaştırılmış hizmetler sunarak, ticareti ve yatırımları kolaylaştırmaya çalışacağız.

Finansal kurumlar arasındaki bağlantıyı artıracağız. RMB kullanımı ile kazan-kazan ekosistemi kuracağız. İşlem maliyeti ve döviz risklerini azaltacak, finansman uygulamalarını genişleteceğiz. RMB Takas Bankası’nı merkeze alıp Orta Doğu, Orta Asya bölgelerine açılacağız. Bölgesel merkez oluşturacağız. Türkiye’nin çekiciliğini artıracağız,” mesajları verdi.

UnionPay kartlar kullanıma sunuldu

ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hou Qian, RMB Takas Bankası’nın iki ülke firmaları ve finansal kuruluşlarına hizmetler sunacağını ve ikili iş birliğinin derinleştirilmesine ivme kazandıracağını dile getirdi. Hou Qian, “ICBC Türkiye yerel ekonomiye entegre oldu ve iş birliği içinde hizmet sunuyor. Bankamızın 10. yıl dönümü vesilesiyle çok minnettarız. Çoklu para birimi UnionPay kartı kullanıma sunuyoruz. UnionPay debit kartı ve çift para birimli kredi kartı dünyadaki her UnionPay logolu yerlerde kullanılabilecek,” bilgilerini paylaştı.

UnionPay International ve Çin Yönetim Kurulu Başkanı Dong Junfeng de, şunları söyledi: “Kuşak ve Yol iş birliği kapsamında attığımız bu adımla UnionPay ve ICBC Türkiye, Türkiye’de ilk kez kartlarını kullanıma sunuyor. Türkiye için sunulan kartlar 5 para birimini desteklemekte, kredi kartı ise 2 para birimini destekliyor.

Kart sahipleri sadece Türkiye’de değil 180’den fazla ülke ve bölgede işlem yapabilecekler. Küresel bütünleşme ile sınır ötesi ödeme ihtiyacı artıyor. Bağlantısallık uluslararası finansal iş birliğinin önemli adımı haline geldi. Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesinde ödemeler ayrılmaz bir parçadır. Bir Türk atasözü der ki; 'bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Çinliler de 'birlikten kuvvet doğar' derler.”

Dağlıoğlu: Finans merkezi hedeflerimizle uyumlu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, ICBC Türkiye’nin kurumsal bankacılık ve dijital çözümler ile ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi. ICBC Grubu ile yatırım projelerinde iş birlikleri yapıldığını anlatan Dağlıoğlu, “ICBC Grubu ile tanıtım turları düzenliyoruz. İki kurum olarak bir takım gibi çalışıyoruz. 1400’den fazla Çin merkezli şirket, Türkiye’de 3 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Birlikte çalışarak bunu artırmayı hedefliyoruz,” dedi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda yer aldığını hatırlatan Dağlıoğlu, ICBC ile yakın çalışma içinde olduklarını ve bankanın sendikasyonlarda aktif rol oynadığını söyledi.

“RMB Takas Bankası hizmeti sadece bir bankacılık ürünü değil. Türkiye ve Çin arasında kurulan uzun vadeli stratejik ortaklığın dönüm noktasıdır,” diyen Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel para birimleri ile ticaretin artırılması konusundaki mesajlarına atıf yaptı. Dağlıoğlu, “Yerel para birimleri ile ticaretin artması kur riskini azaltarak karşılıklı ekonomik faaliyetleri öngörülebilir hâle getirecektir.

İstanbul Finans Merkezi’nin devreye alınması ile çok uluslu bankaların küresel operasyonlarını Türkiye’den yönetme eğilimi artıyor. RMB Takas Bankası, Türkiye’yi bölgesel bir finans merkezi hâline getirme hedefimiz ile uyumlu. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin hızlı büyüyeceğini ve Çinli şirketlerin yatırımlarını artıracağını düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Karahan: Yerel para ile ticaret riski azaltıyor

ICBC RMB Takas Bankası töreninde konuşan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın kuruluşunun ikili ticaret ve yatırımlar açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasının stratejik öneme sahip olduğunu anlatan Karahan, yerel para birimleri kullanımının döviz riskini azalttığını ve öngörülebilirliği artırdığını söyledi. SWAP anlaşması ile renminbiye erişimi sağladıklarını belirten Karahan, ticari ilişkilerin artması ile renminbi reeskont kullanımının arttığını kaydetti. RMB Takas Bankası’nın renminbi likiditesine erişimi kolaylaştıracağını anlattı.

Sıkı duruş, enflasyonu düşürüyor

Fiyat istikrarı çerçevesinde yürüttükleri sıkı para politikası ve dezenflasyon sürecine ilişkin bilgiler veren Başkan Karahan, “Sıkı duruşumuz enflasyonu düşürmeye devam edecek. Son üç aydaki ana eğilimi hesapladığımızda enflasyonun ortalaması yıllık bazda yüzde 28’li seviyelere işaret ediyor,” dedi.

Para sistemi çok kutuplu yapıya evriliyor

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tao Ling, törene telekonferans ile bağlanarak yaptığı konuşmada, renminbi kullanımının yüzde 20 arttığını ve mal ticaretindeki payının yüzde 8,5’e yükseldiğini ifade etti. Uluslararası para sisteminin reforme edilerek, çok kutuplu bir yapıya hızla evrildiğini vurgulayan Tao Ling, bunun ekonomilere yeni bir seçenek sunduğunu söyledi. Tao Ling, “RMB Takas Bankası’nın faaliyete geçmesi iki ticaret ve yatırımların kolaylaştırılmasına ivme katacak,” dedi.