Yerel üreticinin ticaret hacmi 60 milyon lira

Hepsiburada'nın "HepsiTürkiye'den" programına dahil olan çiftçi ve yerel üreticinin ticaret hacmi 60 milyon liraya ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hacmin yaklaşık 8 milyon lirası deprem bölgesindeki yerel üreticilere sağlandı. Kadın girişimcilerin e-ticarette yerini alması ve dijitalleşmesini de destekleyen programda, 21 kadın kooperatifi yer alıyor.

Yerel üreticileri destekleyerek yöresel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen program, aynı zamanda tüketicileri de nitelikli gıdayla buluşturmayı hedefliyor. Programda yer alan 300'den fazla yerel üreticinin 172'si coğrafi işaretli 4 bine yakın ürünü Hepsiburada'dan satın alınabiliyor.

"Eğitim ve destekleri artırarak sürdüreceğiz"

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, yerel ekonomilere ve kalkınmaya teknoloji ve e-ticaretle destek vermenin Türkiye'de ticareti dijitalleştirme vizyonuyla yaptıkları çalışmaların önemli parçası olduğuna işaret etti: "Hedefimiz, Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesinin tamamından en az 1 yerel ürünü HepsiTürkiye'den programına dahil etmek.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tüm yerel üreticilerimizi ve çiftçilerimizi ürünlerini tescilleyerek dijital dünyaya katılmaya davet ediyoruz. HepsiTürkiye'den programı kapsamında verdiğimiz fayda, eğitim ve destekleri artırarak sürdüreceğiz."

Programa katılan, e-ticarete başlıyor

-HepsiTürkiye'den programına katılan yerel üreticilere yüzde 1+KDV komisyonla e-ticarete adım atma fırsatı sunuluyor.

-Komisyon indiriminin yanı sıra ürünler için ücretsiz fotoğraf çekimi, dijital reklam, özel fiyatlarla kargo, kayıt, ürün listeleme ve panel yönetimi için destek ve eğitimler, e-ticaret eğitimi gibi pek çok avantaj ve destek de sağlıyor.

-E-ticarete başlamak isteyen yerel üreticiler, HepsiTürkiye'nin program sayfasından başvurarak, iller bazında belirlenmiş yöresel ürün üreten, marka tescil belgesine sahip, coğrafi işaretli ürünse tescil sahibi kurumla sözleşmesi bulunan, gıda kodeksine göre paketleme yapan ve ürünün ambalajlı görselini sunarak katılabiliyor.