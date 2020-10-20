Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe 8 milyon TL yatırım aldı

20 Ekim 2020

Zaxe, yaptığı açıklama ile aralarında KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpınar’ın da bulunduğu bir grup yatırımcıdan 8 milyon TL yatırım aldığını duyurdu. Açıklamaya göre Zaxe, alınan bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe lider konumda kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve iki senedir Ar-Ge çalışmaları tamamlanan bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modelleri yurt içi ve dışı pazarlara sunmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre Zaxe, yerli 3D yazıcı üretmek amacıyla 2015 yılında Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kuruldu. İkili Zaxe markası ile ilk ürünleri X1’i 2016 yılında piyasaya çıkaran şirketin söz konusu modeli hali hazırda 400’den fazla eğitim kurumunda kullanılıyor. 2017 yılında Keiretsu Melek Yatırımcı grubundan aldığı destek ile üretim ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren Zaxe, yeni modelleri ile eğitim kurumlarına ek olarak, KOBİ ve sanayi kuruluşlarına uygun Z serisi modellerini başarı ile satışa sundu. 2019 yılında Genel Müdür Emre Akıncı’nın katılımıyla şirket, B2B segmentine ek olarak B2C’yi de hedefine aldı ve 4 yeni modelle geliştirdiği ürün gamını iç pazarın yanı sıra global pazara da sunmak için çalışmalara başladı.

"3D yazıcılar Türkiye ekonomisi açısından kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zaxe Genel Müdür Emre Akıncı, ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörünün Türkiye ve dünyada çok hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Akıncı, “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3Dyazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığının azaltılması gerekse stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılmasına büyük bir fayda sağlayacaktır.” dedi.

"Türkiye’nin her kesimine ulaşacak"

Aldıkları yatırım ile üretim kapasitesini artırarak, tüm ev ve okullarda bireysel kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilecek yeni nesil 3D yazıcılarını tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlandıklarını belirten Akıncı, "Bu hedef doğrultusunda, 3D yazıcıların ülke geneline yayılmasında ve kolay erişilebilir olmasında yatırımcılar arasında yer alan KVK’nın Türkiye’ye yayılmış satış ve teknik destek ağının çok büyük rolü olacak" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılarımız çok tecrübeli"

KVK Genel Müdürü Serdar İbrahim Gölbek ise “Zaxe geliştirdiği teknoloji ve 3D yazıcılar ile katmanlı imalat endüstrisinde Türkiye’nin lider temsilcisi olduğunu gösterdi. Şirketin ticari büyümesi ve yeni teknolojiler geliştirmesi ile hem Türkiye pazarına hem de yurt dışı pazarlara hakim olma yeteneği hakkında yüksek beklentilerimiz bulunuyor. KVK olarak biz de bu hedefe ulaşmasında üzerimize düşen görevi ortak olarak yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.