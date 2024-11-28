Yerli BT şirketinden sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı özel etkinlik

Tüm dünyanın dikkatinin, Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'a odaklandığı bu dönemde, iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemi de hareketlendi. Deloitte tarafından yürütülen bir araştırma, küresel iş dünyası liderlerinin üç önceliğinden birinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği olduğunu gösterirken, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilişkisi önem kazandı. Deloitte araştırmasının bulguları arasında iki şirketten birinin sürdürülebilirlik hedefleri için teknolojiden yararlanmaya başladığı, beş şirketten ikisinin ise önümüzdeki yıl teknolojiden yararlanmaya başlayacağı öne çıktı.

Microsoft çözümlerinde uzmanlaşmış ekipleriyle 1 milyondan fazla kullanıcıya ve binden fazla müşteriye hizmet veren Microsoft partneri ve yerli BT şirketi PEAKUP, küresel gündemle uyumlu bir biçimde, Türkiye iş dünyasının üst düzey temsilcilerini 'Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Birlikte!' başlıklı özel bir etkinlikte buluşturdu.

Sürdürülebilirlik yöneticileri bir araya geldi

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda 12 yılı aşkın süredir toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonuyla bayrak taşıyan PEAKUP’ın ev sahipliğinde, 23 Ekim'de Microsoft Innovation Hub Istanbul'da gerçekleştirilen kapalı etkinlik, her biri sektöründe lider olan şirketlerin sürdürülebilirlik yöneticilerini buluşturdu. Sürdürülebilirlik yönetiminde karşılaşılan zorlukları ve dijital çözümlerin bu zorluklara nasıl yanıt bulabildiğini konu alan buluşmada Microsoft'un Power Apps, Power BI ve yapay zeka destekli araçlarının sürdürülebilirlik süreçlerine uygulanmasına dair en iyi çalışmalar paylaşıldı. Ek olarak Microsoft çözümlerinde uzman olan PEAKUP temsilcileri, katılımcılara Microsoft Cloud for Sustainability ürününün yeteneklerini ve teknik özelliklerini aktardı.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Sürdürülebilirlik artık yalnızca bir hedef değil, veri odaklı bir yönetim anlayışıyla şekillendirilmesi gereken bir süreç. PEAKUP olarak sürdürülebilirlik yolculuğunun tamamını uçtan uca dijitalleştirerek şirketlerin çevresel hedeflerine daha verimli ve ölçülebilir bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Dijital çözümlerimizle, hem kuruluşların veri yönetimi süreçlerini optimize ediyor hem de sürdürülebilirlik performanslarını sürekli olarak izlemelerine olanak tanıyoruz” dedi.

Güçlü dijital altyapı, mali sürdürülebilirliği de beraberinde getiriyor

PEAKUP’ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Birlikte' başlıklı etkinlikte katılımcılara, dijital araçlarla çevre odaklı düzenlemelere uyum sağlama, veri yönetimi, ÇSY raporlaması ve yapay zekanın sürdürülebilirlik süreçlerine katkılarına odaklanıldı. PEAKUP'ın sürdürülebilirlik ekibiyle teknoloji liderleri tarafından yürütülen kapsamlı sunumlar dinlendi. Microsoft çözümlerine yönelik demolarla, sürdürülebilirlik süreçlerinin uçtan uca veriyle yönetilmesine ve yapay zekanın verimliliğe katkılarına dair canlı örnekler de sunuldu. İş dünyasının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engellerden birinin, özellikle Kapsam-3 emisyonlarının takibine dair zorluklar olduğunun vurgulandığı etkinlikte, ÇSY verilerinin toplanmasının otomasyona nasıl taşınabileceğinden ve sürdürülebilirlik süreçlerinde veri yönetiminin İkiz Dönüşüm kavramına temel oluşturduğundan söz edildi.

İşletmelerin hem sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasının hızlandırılması hem de operasyonel verimliliğin artırılması için sağlam bir dijital altyapıya sahip olmanın zorunluluğa dönüştüğünün altını çizen PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı ise “AB Yeşil Mutabakatı ve iklim eylemi çerçevesinde yaklaşan regülasyonlara hazırlıklı olmak için, dijital dönüşümde sağlam temeller atmak ve bu sayede rekabet avantajı sağlamak isteyen şirketlerin yeni ufuklara açılması kaçınılmaz. PEAKUP olarak, ikiz dönüşüm yaklaşımıyla, işletmelerin dijital altyapılarını sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getiriyoruz. Bu süreçte verimliliği artırırken, uzun vadeli başarı için stratejik bir yol haritası sunuyoruz. Aynı zamanda verinin sürdürülebilirlik yönetimindeki kritik rolünü daima göz önünde bulundurarak, kurumların geleceği veriyle inşa etmesine imkan sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumların sürdürülebilirliği ölçümlemek ve yönetebilmek için ihtiyaç duydukları her uygulamayı geliştirebildiklerini söyleyen KadirCan Toprakçı, “PEAKUP olarak, müşteri talepleri doğrultusunda Microsoft Cloud üzerinde, sürdürülebilirlik odaklı ve özelleştirilebilir dijital çözümler tasarlıyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun dijital araç ve ortamlar geliştiriyor, sürdürülebilirlik süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda BT danışmanlığı yapıyoruz” dedi.

Kurumsal sürdürülebilirlik hafızası oluşturulmasının önemine dikkat çekildi

PEAKUP’ın dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte bakış açısının “veriyi topla - hesapla - analiz et - raporla” olmak üzere dört adımdan oluştuğunun vurgulandığı etkinlikte, tüm verilerin bulutta toplanmasıyla şirket çapında bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Hafızası oluşturulabilmesinin önemine dair vurgular yapıldı. Veri entegrasyonuyla farklı departmanlardan gelen verilerin ÇSY veri havuzuna aktarılmasıyla anlık ve dinamik raporlar hazırlama yeteneğine katkıları, PEAKUP tarafından Microsoft Sustainability Manager veya “ESG data lake” gibi Microsoft çözümleri üzerinde PEAKUP tarafından geliştirilen kullanıcı dostu uygulamaların kullanımına dair ipuçları ve canlı demolar yoğun ilgi gördü.