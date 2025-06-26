Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim

Mehmet H. GÜLEL

Şir­ket, yılda 1.2 milyar adedi aşan üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Globalde ilk hazır no­odle markalarından biri olan Indomie, 2010 yılından bu ya­na Türkiye’deki faaliyetlerini yerli üretim odağında devam ettiriyor. Tekirdağ Çerkez­köy’de bulunan fabrikasında üretim süreçlerini yürüten şirket, hammaddelerinin yüz­de 70’ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ediyor.

“Yarının kaynaklarını korumayı hedefliyoruz”

Buğday hasadının mar­kanın üretim yaklaşımın­daki önemini belirten Indo­mie Türkiye Fabrika Müdü­rü Onur Özkan, kullandıkları hammaddenin önemli bir bö­lümünün Trakya çevresinde­ki çiftçilerin emeğiyle yetiş­tiğini söyledi. Özkan, “Tür­kiye’de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olmak bizim için büyük bir gurur. Ham­maddelerimizin yüzde 70’i Trakya’daki yerel tedarikçi­lerimizden geliyor.

Aylık 330 ton üretim kapasitemizle yıl­da ortalama 1 milyar 232 mil­yon adet noodle üretiyoruz. Bu üretim hacmi, aynı zaman­da Türkiye’nin tüketim alış­kanlıklarına ne kadar enteg­re olduğumuzun ve sofralarda güvenle tercih edilen bir mar­ka haline geldiğimizin açık bir göstergesi. Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerin­de. Bu oran, üretime bakış açı­mızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplumsal duyarlılık ko­nusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor” dedi.

Türkiye fabrikası üretimde ilk 5’te

Türkiye’deki fabrikanın dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5’te yer aldığına vurgu yapan Özkan, şunları kaydetti: “Bu başarıyı yerli kaynaklara duyduğumuz güvenle sağlıyoruz. Yerli üretime, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve çiftçilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağlarken bulunduğumuz coğrafyaya da doğrudan katkı sunuyor.

Ayrıca, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik üretim modellerimizle çevresel sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Geri dönüşüm süreçlerinden su ve enerji verimliliğine kadar her alanda daha duyarlı bir üretim yapısı için çalışıyor, bugünü iyileştirirken yarının kaynaklarını da korumayı hedefliyoruz.”