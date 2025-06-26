Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Trakya çevresinde faaliyet gösteren çiftçilerle yapılan iş birlikleri doğrultusunda 2025 sezonu için ihtiyaç duyulan buğdayı tarlalardan toplayarak üretim sürecine dahil eden Indomie Türkiye, tarladan sofraya uzanan zinciri sağlıyor.
Mehmet H. GÜLEL
Şirket, yılda 1.2 milyar adedi aşan üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Globalde ilk hazır noodle markalarından biri olan Indomie, 2010 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini yerli üretim odağında devam ettiriyor. Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan fabrikasında üretim süreçlerini yürüten şirket, hammaddelerinin yüzde 70’ini Trakya bölgesindeki çiftçilerden temin ediyor.
“Yarının kaynaklarını korumayı hedefliyoruz”
Buğday hasadının markanın üretim yaklaşımındaki önemini belirten Indomie Türkiye Fabrika Müdürü Onur Özkan, kullandıkları hammaddenin önemli bir bölümünün Trakya çevresindeki çiftçilerin emeğiyle yetiştiğini söyledi. Özkan, “Türkiye’de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olmak bizim için büyük bir gurur. Hammaddelerimizin yüzde 70’i Trakya’daki yerel tedarikçilerimizden geliyor.
Aylık 330 ton üretim kapasitemizle yılda ortalama 1 milyar 232 milyon adet noodle üretiyoruz. Bu üretim hacmi, aynı zamanda Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarına ne kadar entegre olduğumuzun ve sofralarda güvenle tercih edilen bir marka haline geldiğimizin açık bir göstergesi. Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerinde. Bu oran, üretime bakış açımızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplumsal duyarlılık konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor” dedi.
Türkiye fabrikası üretimde ilk 5’te
Türkiye’deki fabrikanın dünya genelinde 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5’te yer aldığına vurgu yapan Özkan, şunları kaydetti: “Bu başarıyı yerli kaynaklara duyduğumuz güvenle sağlıyoruz. Yerli üretime, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve çiftçilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağlarken bulunduğumuz coğrafyaya da doğrudan katkı sunuyor.
Ayrıca, doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik üretim modellerimizle çevresel sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Geri dönüşüm süreçlerinden su ve enerji verimliliğine kadar her alanda daha duyarlı bir üretim yapısı için çalışıyor, bugünü iyileştirirken yarının kaynaklarını da korumayı hedefliyoruz.”