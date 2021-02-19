Yerli çağrı merkezi Alotech, 18 ülkeye açıldı

Türk çağrı merkezi bulutu Alotech, Call Center Studio markasıyla hizmet verdiği ülke sayısını 18'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl web chat, Facebook Messenger, WhatsApp ile sesli bot ve yazılı bot kullanan şirket sayısını 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 433 artırmayı başaran Alotech, 550'den fazla şirkete hizmet vermeye başladı. Cirosunu yüzde 100 artıran Alotech, Red Herring North America Top 100 listesine girme başarısı da gösterdi. Türkiye’ye ek olarak Kanada, Fas, Bulgaristan, Venezuela, Filipin, Hindistan ve Amerika vatandaşlarından oluşan 92 kişilik bir ekibe de ulaşan Alotech, 2020 yılında ekibini yüzde 50 büyüttü.

Yapay zeka ile operasyonel maliyetlerde yüzde 40 tasarruf imkanı

'#BenneredeysemAlotechorada' mottosuyla yaklaşık bir yıldır lokasyon bağımsız olarak hizmet veren Alotech, 2020 yılında yapay zeka üzerine bir departman kurarak mevcut yapısı dahilinde otomatize edebileceği ve maliyetleri azaltabileceği alanlarda müşterilerine destek vermeye de başladı.

Şirket ilk yılında 10’a yakın müşteride geliştirdiği sesli ve yazılı bot servisleri ile operasyonlara gelen çağrıların ortalamada yüzde 40’ını çağrı merkezi ekiplerine ulaşmadan çözerek önemli oranda müşteri memnuniyeti artışı ve maliyet avantajı sağladı. Alotech'in bu yıl içinde hali hazırda hizmet verdiği 550’nin üzerinde müşterisi için benzer analizleri yaparak yapay zeka içeren çözümleri operasyonlarına dahil etmeyi hedefliyor.

“Yurt dışında şirketlere verdiğimiz danışmanlıkla öne çıkıyoruz”

Alotech ve Call Center Studio kurucu ortağı Cenk Soyak, “İlk olarak Türkiye'deki müşterilerimiz yurt dışına açılırken bizleri de yanlarında götürdüler ve farklı ülkelerdeki ekipleri için de bizi kullanmaya başladılar. 2020 ikinci yarısı itibarıyla direkt yurt dışında hem iş ortaklıkları ile hem de pazarlama faaliyetleri ile farklı pazarlara giriş yapmaya başladık. Şu ana kadar onun üzerinde proje satışı gerçekleştirdik.” dedi.

Global pazarda rakiplerinden bir adım öne çıkmalarını ürün özelliklerine ek olarak sundukları danışmanlık desteği ile artan verimliliğe borçlu olduklarını söyleyen Soyak, “Birçok şirket iş süreçlerini doğru tasarlamadığı için yüzde binlerce dolarını kaybediyor. Bizimle tanışan şirketlerde öncelikli olarak süreçleri nasıl tasarlamalıyız konusuna odaklanıyoruz. İşlerini dinliyoruz. Operasyon ekiplerinin daha verimli çalışacağı, maliyetleri minimize edecek yapılar olarak tasarlıyoruz. En önemlisi devamlı memnuniyet için 7 gün 24 saat destek sunuyoruz.” şeklinde konuştu.