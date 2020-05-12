Yerli dijital seyahat platformu ‘Shallwego’da geri sayım

12 Mayıs 2020

Birçok sektörde faaliyet gösteren ACY Şirketler Grubu’na bağlı şirketlerden ACY Turizm, yeni yatırımı Shallwego’yu 25 Mayıs’ta faaliyete geçirecek. Uçak bileti, tur, otel/konaklama ve VIP transfer hizmetlerinin 3 dakikada organize edilebileceği Shallwego adlı online dijital seyahat platformu, 190 ülkede bin 200’den fazla havayolu ve 1 milyondan fazla otel ile bağlantılı hizmet verecek.

Platform, 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi gibi olanaklar da sunacak.

Shallwego’nun dünya çapında aktif olarak kullanılabilmesi için toplam 70 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyen ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, uygulamanın 25 Mayıs’ta tüm dünyada kullanılabileceğini belirtti.

Yıldırım, “Kâr marjını düşük tuttuğumuz Shallwego ile seyahat sevenlere daha ekonomik ve hızlı hizmetler sunarak piyasada yer yapmış isimlerin hizmet kalitesinden daha üstün ve yenilikçi platformlar ile en’ler arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Koronavirüsün en derin etkilediği alanlardan biri olan turizmin, ilerleyen dönemde eski parlak günlerine döneceğini ifade eden Yıldırım, “Bu salgın küresel bir sorun. Çözümünün bireysel olarak değil, dünya bütününde birlik ve beraberlik ile alınan tedbir ve ülkeler arası desteklerle atlatılacağını düşünüyoruz” değerlendirmesine bulundu.