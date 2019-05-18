Yerli e-posta 3. çeyrekte hazır

18 Mayıs 2019

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, veri güvenliği ve yerli e-posta altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada en önemli şeyin veri olduğunu, her zaman Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını savunduklarını söyleyen Erkan, kendilerine kamudan ve diğer kurumlardan yerli e-posta talebi geldiğini, bu kapsamda AFAD'la e-posta altyapısı konusunda bir çalışma başlattıklarını anlattı.

"E-posta servisimizi bütün ülkenin kullanımına 3. çeyrek itibarıyla açacağız. Veri çok değerli bir şey, yurt dışına kaptırmamamız lazım" ifadelerini kullanan Erkan, Türkiye'nin dünyanın en çok siber saldırı alan ülkeleri arasında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siber saldırı tehdidi dünyanın her tarafında konvansiyonel silahların ve savaşların önüne geçmiş durumda. Turkcell olarak siber güvenlik konusunda uzun süredir yatırım yapıyoruz. 100'ün üzerinde uzmandan oluşan siber güvenlik ekibimiz var ve her yıl bu ekibe 30 arkadaş katıyoruz. Dünyada sayılı ve Türkiye'de birkaç tane olan çok üst düzey bir güvenlik operasyon merkezi kurduk. Bu merkez 7 gün 24 saat, gerek Türkiye'yi gerek dünyayı güvenlik konusunda bütün saldırıları, atakları ve oluşabilecek krizleri takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili gurur duyacağımız bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum."

Kaynak: AA