Yerli girişimci için fırsat: 500 milyar dolarlık fonların temsilcileri Türkiye'de!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti.

500 milyar dolarlık fonların temsilcileri Türkiye'de

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı ve Insider Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir, zirveyi, şansa değil stratejik uyuma dayalı ortaklıklar için tasarladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yılın sonuçları beklentilerin çok ötesindeydi. Bu model, girişimcilere küresel ölçekte nesiller boyu etki yaratacak şirketler kurma gücü veriyor. Bu özenli kurgu sayesinde ortaya çıkan başarılı eşleşmeler tüm katılımcılarda güven oluştururken, daha fazla anlaşmaya, daha derin ilişkilere ve etkinliğin de ötesine geçen sürdürülebilir bir yatırım döngüsüne evriliyor."

Çilingir, Türkiye'nin sadece yatırım yapılacak bir ülke değil aynı zamanda risk sermayesi fonları için de kaynak bulunabilecek bir ülke olduğunun altını çizerek, "500 milyar dolarlık büyüklüğe sahip fonların temsilcileri Türkiye'de. Bu fonların ne kadarının yatırıma dönüşeceği girişimcilerimizin başarısına bağlı. Umarım bu noktada girişimcilerimiz iyi iş çıkartır ve bu fonlardan yatırım alırlar." diye konuştu.

Dünyanın önde gelen fonları katılıyor

Dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını, yapay zeka ve robotik gibi alanlardaki öncü girişimciler ile bir araya getiren zirve, dünyanın en etkili teknoloji liderlerine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl zirveye katılan girişim sermayesi ve büyüme fonları arasında Accel, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi dev şirketler yer alıyor.

Zirvenin ardından düzenlenecek Yatırımcı Günü, Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla aile ofisini ve 40'tan fazla kurumsal yatırımcıyı uluslararası ekosistemle buluşturacak. Ayrıca DeepMind, Google, Uber gibi küresel teknoloji liderlerinin de katılacağı zirve, etkin işbirlikleri ve somut yatırım fırsatlarının konuşulduğu güçlü bir katalizör niteliği taşıyor.

Geçen yıl ilk defa düzenlenen ve 500'den fazla ekosistem oyuncusunu çekmeyi başaran zirvede, Türkiye'nin 250 yüksek potansiyelli girişimcisi, 150'den fazla Türk girişim sermayesi ve büyüme fonunun yanı sıra 25 küresel yatırımcı ile bir araya gelmişti.