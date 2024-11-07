Yerli girişimden restoranlara özel yapay zeka destekli maliyet yönetimi yazılımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2024 tüketici fiyat endeksi verileri, lokanta ve otellerdeki yıllık enflasyonun %65,14 seviyesinde olduğunu gösterdi. Bu ayda da manşet TÜFE’den daha yüksek gelen lokanta enflasyonu, restoranlardaki maliyet artışlarının son kanıtı oldu. Restoran kapanmalarının önüne geçmek ve yüksek maliyetleri azaltmak için harekete geçen yerli girişim Qapera, restoran sektörüne özel olarak maliyet yönetimi ve merkezi üretim yazılımı geliştirdi.

“Restoranlar maliyetlerini tam olarak bilmiyor”

Geliştirdikleri yazılımın temelde restoran işletmelerinin envanterlerini kontrol altına almalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olduğunu vurgulayan Qapera Kurucu Ortağı Çağlar Yılmaz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri, Türkiye'de 2023'te kapanan şirketlerin %8'inin lokanta ve restoranlar olduğunu gösteriyor. Envanter ve stok yönetimi, restoran kapanmalarının başlıca nedenlerinden biri. İşletmelerin gıda maliyetlerini tam olarak bilmemesi, özellikle küresel enflasyon dönemlerinde restoran sektörünün en büyük sorunlarından birine dönüşüyor. Qapera, geliştirdiği yapay zeka destekli çözümle, restoranların tedarik ve envanter süreçlerini optimize ederken, gerçek zamanlı maliyet raporları sunarak işletmelerin % 28 oranında kârlılığı artırmaya katkıda bulunuyor. Merkezi üretim sistemiyle restoranlar, üretim süreçlerini tek bir ekrandan yönetebiliyor. Restoranların mevcut POS ve muhasebe sistemleriyle tam uyumlu bir biçimde çalışan Qapera, üretim verimliliğini ve raporlama yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıyor” dedi.

Peki, restoranlardaki yüksek fiyat ve maliyet sorunu neden çözülemiyor?

Bunun sebebi, bu sorunun genellikle uygun yazılımlar tarafından yönetilmemesidir. Şu anda restoranlar, maliyet yönetimini POS sistemleri veya muhasebe yazılımlarında yer alan ek modüllerle çözmeye çalışıyor. Ancak bu sistemler, aslında maliyet kontrolünü sağlamak için geliştirilmemiştir. Genellikle stok yönetimi özellikleri, yalnızca "stok yönetimi de sunuyoruz" diyebilmek için eklenen modüllerdir. Bu modüller, maliyet yönetimini ana amaç olarak değil, ana ürünlerini satabilmek için araç olarak sunmaktadır. Bu yüzden kullanımları karmaşık, yönetimi pahalı ve uzman personele ihtiyaç duymaktadır. Bu durum da, restoranların ürünü kullanamaması nedeniyle stok kaybı sorununa etkili bir çözüm geliştirilememesine yol açmaktadır.

14 gün ücretsiz deneme imkânı

Günümüzde işletmelerin satın aldıkları hammaddelerin yarısından fazlasını değere dönüştüremeden kaybettiğini ve pek çok işletmenin de bunun farkında olmadığını dile getiren Çağlar Yılmaz, “Kâr edemeyen işletmeler, menü fiyatlarını artırarak bu açığı kapatmaya çalışıyor, ancak bu durum hizmet enflasyonunu dirençli kılıyor, tüketici tepkisine ve müşteri kaybına yol açıyor. İşletmelerin fiyatları artırmak yerine kayıpları kontrol altına alması gerektiği içgörüsünden yola çıkarak restoranlara özel geliştirdiğimiz yeni nesil maliyet yönetimi ve merkezi üretim yazılımı Qapera, işletmelerin maliyetlerini günlük olarak ölçmelerine, kayıp kaçaklarını aynı gün tespit etmelerine ve problemleri zamanında çözmelerine yardımcı oluyor. Restoranlarını akıllı ve veriye dayalı bir biçimde yöneten restoran sahipleri, stok kaybı sorunlarına etkili bir çözüm olarak geliştirilen Qapera’yı 14 gün ücretsiz deneyerek tercihini bu şekilde verebiliyor” diye konuştu.

Qapera'nın TÜBİTAK, Trakya Teknopark, KWORKS, Yapı Kredi ve KOSGEB tarafından destek- lendiğini hatırlatan Qapera Kurucu Ortağı Çağlar Yılmaz, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:“Amacımız, işletmelerin maliyet yönetimini kolay, anlaşılır ve takip edilebilir bir şekilde yapmalarını sağlamak ve kârlılıklarını anlık olarak görerek gerekli önlemleri almalarına destek olmaktır.”