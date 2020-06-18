Yerli ilaç üreticisi Nobel, en değerli markalardaki tek ilaç markası oldu

18 Haziran 2020

Uluslararası danışmanlık ve analiz şirketi Brand Finance tarafından yapılan “2020 Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100"çalışmasında Nobel İlaç'ın listede yer aldığı belirtildi. Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin listeye yönelik yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin en değerli 100 markası içerisinde tek ilaç firması olmak tüm Nobel ailesine büyük gurur verdi. Yarım asrı aşkın tecrübesiyle küresel bir oyuncu olan Nobel, 1964 yılında tamamen yerli sermayeli bir şirket olarak kuruldu. Faaliyete geçtiğimiz ilk günden bu yana insan sağlığı için dünyanın her köşesinde güvenilir ve erişilebilir ürünler sunma vizyonuyla yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz. Bir Türk markası olan Nobel İlaç, bu vizyonun verdiği güç ile yıllar içinde uluslararası platformda da değerli bir konuma erişti. Hatta öyle ki günümüzde Harvard Business School MBA programında satış gücü dönüşümümüz vaka olarak derslerde okutuluyor” dedi.

Şahin, Nobel İlaç'ın Türkiye’de üç, Kazakistan ve Özbekistan’da da birer tane olmak üzere toplam beş üretim tesisi bulunduğunu, yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini; 2019'da kurulan İsviçre birimiyle birlikte 20 ülkede kendi organizasyon ve markasıyla tanıtım-satış yaptıklarını vurguladı. Şahin, Nobel İlaç'ın Türkiye'nin en fazla ilaç ihracatı yapan şirketi olduğunu belirtti.