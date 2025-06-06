Yerli imalatçı SkyArt, THY ile 3 kabin eğitim simülatörü anlaşması yaptı

Kabin memurları, havacılık kuralları gereği hem temel hem de periyodik eğitimlerinde daha gerçekçi şartların sunulması amacıyla yolcu uçak kabinlerinin gerçek boyutta imal edilmiş kesitlerinde uygulamalı olarak eğitim alıyor.

Bu alanda üretim yapan SkyArt, THY’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren havayolu şirketlerine kabin eğitim simülatörleri üreterek satıyor.

SkyArt’ın müşterileri arasında Ortadoğu’dan Emirates, Etihad, Saudia, Middle East, Uzakdoğu’dan Singapore Airlines, Malaysia Airlines ve China Airlines, Orta Asya’dan Kazakistan ve Azerbaycan, Amerika kıtasından ise Meksika’da Viva Aerobus gibi havayolları bulunuyor.

İlk anlaşma 2024’te yapıldı

Kabin memurlarının eğitimine sürekli yatırım yapan THY, bu alandaki ilk anlaşmasını 2024 yılında SkyArt ile gerçekleştirdi ve iş birliğini geliştirmeye devam ediyor. THY, geçen yıl SkyArt’tan RFFT (kabin yangın eğitim simülatörü), Boeing 777 Kapı ve Airbus A321 C Tipi Kapı simülatörleri sipariş etmişti. Bu sistemlerin teslimatı SkyArt tarafından başarıyla tamamlandı.

Bu yıl teslim edilecek Airbus A321neo, Airbus A350 ve Boeing 787 Kabin Servis Eğitim Simülatörlerinde hem ekonomi hem de business sınıfı koltuklar ile çalışır durumdaki mutfak sistemleri yer alacak. SkyArt, sistemlerde kullanılan yazılım ve tasarımı Airbus ve Boeing’ten lisanslı olarak temin ediyor.

Dünyada ikinci sırada

SkyArt, dünya genelinde bu alanda faaliyet gösteren, uluslararası ICAO, FAA ve EASA sertifikalı 4 ana imalatçıdan biri. Sektöre en geç giren şirketlerden biri olmasına rağmen, son yıllarda aldığı büyük ihaleler ve farklı coğrafyalardaki satışlarıyla dikkat çekiyor. Ciro açısından SkyArt, bu dört şirket arasında şu anda ikinci sırada yer alıyor.

Dünyanın önde gelen sivil uçak imalatçıları Boeing, Airbus için SkyArt güvenilir üretici, Brezilyalı imalatçı Embraer için çözüm ortağı şirket listesinde yer alıyor.

Hazırlanan kabin simülatörleri, sivil havacılığın yanı sıra savunma sanayii için de çeşitli amaçlarla üretilip ihraç ediliyor. SkyArt, terörle mücadele amaçlı bir uçak eğitim simülatörünü ABD Ordusu’na teslim etti.

Benzer bir eğitim konseptinin daha gelişmiş sistemlere sahip versiyonu da Katar Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetleri için üretildi ve hizmete sunuldu.

Hâlen bir Ortadoğu ülkesi için geliştirilen paraşüt eğitim simülasyon merkezinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. 2026 yılında, dünyada ilk kez 5000 metrekarelik bir hangar içerisinde aynı anda 150 öğrencinin eğitileceği bir sistem hayata geçirilecek.