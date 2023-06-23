Yerli iş gücüyle global alanda rekabetçi ürün ve çözümler

Şirket; Türkiye’de ve Dünyada, enerji tasarrufu sağlayan çözümler üreterek, işbirliği yaptığı kurumların sürdürebilir enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Özellikle enerji alanında geliştirdiği; IoT tabanlı çözümlerle enerji verimliliğinde izlenebilir, ölçümlenebilir ve raporlanabilir anlamlı veriler sunuyor.

Her zaman yeni nesil teknolojiyi takip ederek ve gelecek nesillere de ulaşabilmenin önemini bilen, “sürdürülebilirlik” ilkesini bir kavramdan çok varoluş biçimi haline dönüştüren şirketin hedefinde, maksimum düzeyde enerji tasarrufu yer alıyor.

Türkiye’nin önde gelen GSM operatörleri başta olmak üzere telekomünikasyon alanında bir çok kuruma çözüm ve hizmet sağlayan techasaY’ın ülke çapında binlerce kilometre altyapı ve fiber optik çalışmasında imzası bulunuyor. techasaY, sunduğu yenilikçi çözüm ve hizmetlerle ulusal ve global bazda pek çok projeyle yoluna büyüyerek devam ediyor.