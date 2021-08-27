Yerli kozmetik firması Sinoz'a siber saldırı düzenlendi

E-ticaret üzerinden 15 yıla yakın süredir satış yapan Sinoz Kozmetik'in sinoz.com.tr adlı web sitesine hackerler tarafından saldırı yapıldığı ve saldırının yurtdışı kaynaklı olduğu iddia edildi.

Kvkk.gov.tr sitesindeki habere göre Sinoz kozmetiğe ait 1 milyon 300 bin müşterinin ad, soyad ve e posta bilgilerine ulaşıldı.

Firmanın saldırı ile ilgili teknik tedbirleri aldığı bildirildi. Konuyla ilgili Sinoz Kozmetik yöneticilerinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Son zamanlarda artan siber saldırılara karşı birçok şirketin tehdit altında olduğu ve özellikle ülkemizin yerli ve milli markalarına yönelik saldırılarda artış gözlemlendi.