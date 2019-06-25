Yerli makina devreye girdi evler de gübre üretecek
35 yıldan sonra Türkiye’ye dönen Srst Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım, Türkiye’de mutfakların organik atıklarını gübreye çevirecek yerli makina üretti. Böylece hem atıkların yerinde dönüşümüne imkan verilirken, hem de nitelikli gübre üretiminin önü açılmış oldu.
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