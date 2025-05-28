Yerli Microsoft partneri, 2025’in ilk yarısında düzenlediği etkinliklerle sektöre yön verdi

Yapay zeka teknolojisinin iş dünyasına kazandırdığı verimlilik ve yatırım getirisi, gerçek örneklerden yapılan ölçümlerle raporlara da yansıdı. Microsoft ve IDC tarafından yayımlanan raporda, üretken yapay zekaya yapılan her 1 dolarlık yatırımın 4 dolara yakın getiri sağladığı görüldü. Sektör ve ölçek fark etmeksizin hızlanan bu dönüşüme ayak uydurma ihtiyacı, şirketler için rehberlik gereksinimini de beraberinde getirdi. 13 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyan teknoloji şirketlerinden biri olan yerli Microsoft partneri PEAKUP, 2025’in başından bu yana gerçekleştirdiği etkinliklerle son teknolojilerin ve iş dönüşümüne dair en güncel konuların anlaşılmasına öncülük etti.

İstanbul’dan Dubai’ye uzanan etkinlik serisiyle teknolojiye yön veriyor

Yalnızca teknoloji geliştiren ve uygulayan bir şirket olmanın ötesine geçerek bilgi paylaşımına alan açan ve karar vericileri bir araya getiren etkinlikler düzenleyen PEAKUP, 2025'in ilk yarısında da teknoloji ve yapay zeka odaklı pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. 28 Şubat'ta Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenen Low Code, High Impact etkinliğini, 25 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen AI in Action: Multiverse of AI Agents başlıklı zirve izledi. 23 Nisan'da Microsoft Dubai ofisinde düzenlenen Low Code High Impact Dubai etkinliğiyle sınırları aşan yerli Microsoft partneri, BT karar alıcılarını ve teknoloji liderlerini bir araya getiren fiziksel buluşmaların devamlılığını; yapay zeka, siber güvenlik ve Microsoft çözümleri odağında haftalık olarak gerçekleştirilen webinarlarla destekledi.

PEAKUP’ın bu etkinliklerle yapay zeka ve veri odaklı dönüşüm konusunda kanaat önderi olarak konumlandığına dikkat çeken PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Etkinlikleri yalnızca bilgi paylaşımı açısından değil; vizyon birliği oluşturmak, teknolojiye yön veren kurumlarla etkileşim kurmak ve sektörel dönüşümün nabzını tutmak açısından önemli görüyoruz. Yapay zekanın somut çıktılarını vurgulayan buluşmalar, kuruluşların dijitalleşme süreçlerine doğrudan etki ediyor. Dijital dönüşümde uygulanabilir fikir ve stratejileri erişime açan etkinlik serimize yılın ikinci yarısında da hız kesmeden devam edeceğiz. Takvimdeki en güncel buluşma, 27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek” dedi.

Yapay zeka odaklı yeni etkinlik 27 Mayıs’ta

Serinin en güncel buluşması, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkilerini ele almak üzere 27 Mayıs'ta teknoloji karar alıcılarını Microsoft Türkiye ofisinde bir araya getirecek. PEAKUP üst yönetiminin yanı sıra yapay zeka, uygulama, veri ve güvenlik ekiplerinin liderleriyle birlikte konuşmacı olarak konumlandığı, Microsoft Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, önceki buluşmalardan edinilen içgörülerin ötesine geçerek yapay zekanın sektörel etkilerini derinlikli bir biçimde ele alacak.

27 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri etkinliğin teknolojinin iş yapma biçimlerine olan etkisini keşfetmek isteyen liderler için önemli bir fırsat sunacağına dikkat çeken PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı, “Yapay zeka teknik bir konu olmanın ötesine geçti ve iş stratejilerinin, organizasyonel dönüşümün, hatta toplumsal ilerlemenin merkezine yerleşti. Power Platform, Azure AI, yapay zeka destekli veri analiz çözümleri, güvenlik ve uyumluluk konularının ele alındığı etkinliklerde katılımcılar, uygulamalı anlatımlarla yapay zekanın kullanım senaryolarını izleme fırsatı buluyor, sektör içgörülerini doğrudan uzmanlardan dinliyor. Canlı demolar ve vaka paylaşımlarıyla katılımcılar, PEAKUP etkinliklerinden kendi sektörlerine özel uygulanabilir fikirlerle ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

“Toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlamayı görev ediniyoruz”

PEAKUP ev sahipliğiyle, Microsoft Türkiye partnerliğinde düzenlenen etkinliklerin, PEAKUP'ın Microsoft'un güçlü partnerlerinden biri olarak öne çıktığının da göstergesi olduğuna vurgu yapan PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Üst düzey yöneticilerin, BT liderlerinin ve dijital dönüşüm ekiplerinin katıldığı etkinlikler, PEAKUP’ın teknolojiye yön veren şirket kimliğini bilgiye alan açan bir kültür inşa ederek güçlendiriyor. PEAKUP’ın Microsoft çözümlerinde ve yapay zeka dönüşümünde Türkiye ve bölgedeki teknoloji liderliğini pekiştiren etkinlik serimize yıl boyunca devam edeceğiz. Londra, Dubai ve İstanbul ofisleriyle, binden fazla müşterinin ve 1 milyonu aşkın kullanıcının teknolojiyle temas noktası olan PEAKUP olarak amacımız, toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlayacak bir anlayışı farklı sektörlerden şirketlerle birlikte inşa etmek.”