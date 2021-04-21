Yerli oyun girişimi Ace Games, 7 milyon dolar yatırım aldı

İstanbul merkezli oyun girişimi Ace Games, global ölçekte mobil oyun geliştirme hedefiyle 7 milyon dolar yatırım aldı.

Ace Games, özel sermaye şirketi Actera liderliğinde, San Francisco merkezli risk sermayesi fonlarından Nfx, bireysel yatırımcılar Kristian Segerstrale, Alexis Bonte ve Türk girişimci Kaan Günay’ın da katılımı ile 7 milyon dolar yatırım aldı.

Ace Games kurucu ortağı ve CEO’su Hakan Baş, yatırım turuna ilişkin “Yatırım almak bir araç, asıl amaç başarı. AceGames’de güçlü bir ekip kurduk, yatırım sonrası da ekibimizi güçlendirmeyedevam edeceğiz. Aldığımız yatırımla ve ortaklarımızın da destekleriyle katmadeğerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve oyun dünyasının öncüisimlerini Ace Games çatısı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Actera’dan yapılan açıklamada ise “AceGames’in başarısının hem ülkemiz ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmayadevam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.