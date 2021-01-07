Yerli sağlık girişimine 1 milyon dolarlık yatırım

Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar’ın kurduğu girişim şirketi Inofab'a, 1 milyon dolar tutarında destek geldi.

Solunum hastalıklarına odaklı dijital sağlık teknolojileri sunan Inofab Health, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Teknoloji Yatırım -TTGV1 Fonu ve FarkLabs-LifeSciences'tan yatırım aldı.

Inofab Health 2020 Haziran ayında, klinik araştırmalar alanında dünya lideri olan ERT’den ve Türkiye’nin en büyük elektronik üreticilerinden KAREL Elektronik AŞ’den aldığı stratejik yatırımı duyurmuştu.

Aldığı stratejik yatırımın yanında birçok global tasarım ödülü ve uluslararası pazarda büyüme ile 2020 yılını kapatan Inofab Health, geliştirdiği solunum sağlığı takibi teknolojilerini 50 ülkede kullanıcılar ile buluşturdu. Ayrıca 15 ülkede kurduğu distribütörlük ağı ile bölgesel ihtiyaçları yakından karşılamaya ve sağlık sisteminde sürdürülebilir iş modelleri kurmaya devam ediyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Spirometre ve Spirocloud adı verilen Inofab'ın uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonları ölçülebiliyor. Cihaz ve yazılım astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini sürdürmelerine imkan sağlıyor.

Aldığı yatırımı büyümede kullanacak olan Inofab, ABD pazarı için hazırlık yaptığı FDA onayına ilişkin süreci hızlandıracak. FDA belgesi edinmesiyle de başta ABD olmak üzere küresel pazarda edindiği payı büyütecek.