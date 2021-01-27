Yerli savaş uçağının güç sistemine Pavotek talip

Pavotek Grubu’nun haberleşme, güç elektroniği, askeri bilgisayarlar, enerji, aviyonik alanında geliştirdiği birçok ürünün savunma sanayinin önemli platformlarında kullanıldığını belirten Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin elektrik güç sistemleri (EPS) kapsamında birincil ve ikincil güç dağıtım birimleri ile evirici ve çeviricilerin millileştirilmesi konusunda sözleşme imzalamak için önemli bir aşamayı tamamladıklarını vurguladı. Savunma sanayiinde İHA’lar başta olmak üzere birçok alt sistemin millileştirilmesinde önemli katkılarının bulunduğunu vurgulayan Özbilen, “Bu şekilde tanklar ve OBÜS’lerde kullanılan yüksek teknolojili elektronik sistemin geliştirmesinde de katkı sağlayarak, bazı ülkelere olan ithalat bağlılığını bertaraf etmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

Halihazırda Türkiye’de 5G altyapısını Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi (HTK) üyesi olarak devam ettirdiklerini dile getiren Özbilen, “Geçtiğimiz günlerde sahada 5G’nin kıtalararası haberleşmesi için paydaşlarımızla birlikte ürettiğimiz yerli radyolink ürünümüzün testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Günün sonunda bulunduğumuz diğer sektörlerdeki ürünlerimizi yüzde 100 yerli olarak tasarlayıp üretmek ve dışa bağımlılığı azaltmak birinci gayemiz” diye konuştu.

Öte yandan Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri Cum başta olmak üzere üze hem teknoloji hem de hazır ürün ihracatları olduğunu kaydeden kay Özbilen, “Bu yılki hedefimiz ihracatımızı en az yüzde 20 artırmak” dedi. AB destekli projelerde uzun yıllardır aktif olarak yer aldıklarını söyleyen Özbilen, Pavotek’in Insectt-Intelligent Secure Trustable Things isimli projede yapay zeka ve nesnelerin interneti konularını bir araya getirerek akıllı ve güvenilir sistemler (AIoT) üzerinde Edge AI konseptinde çalışacak olan mikro server tasarlayacağını vurguladı.

Üretim alanını büyütüyor

Pavotek, kapasitesini ve insan kaynağı potansiyelini artırmaya devam ediyor. Şirket, bu yıl yaptığı yeni yatırımlar ile hem Teknopark İstanbul yerleşkesini büyütecek, hem de üretim tesisini TOGG’un da bulunduğu Bilişim Vadisi’ne taşıyacak.

Bu tesiste SMD ve THT dizgi kapasitesini iki katına çıkarırken 1 milyon adede yakın kart dizgi üretimi yapmayı hedefleyen şirket, bu yılın sonunda üretim alanını yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirecek.