Yerli savunmaya yerli zırh

2019 yılında Finlandiyalı üretici Miilux OY’un çoğunluk hisselerini satın alan ve yerli zırh çeliği üretimine başlayan OYAK’ta hedef Avrupa’dan pay almak ve bölgesel tedarikçi olmak.

Bu yıl 16’ncı kez düzenlenen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yeni nesil teknolojilerle üretilen araç ve malzemeler damga vurdu. Türkiye’nin ilk ve tek yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, geçen hafta fuarda tanıttığı yeni zırh çeliği Protection 360T ve sektöründe çıtayı yükselten denizaltı inşa çeliği ile öne çıktı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, savunma sanayiinde yerlileşme hedefi doğrultusunda bir strateji ve vizyonla yola çıkarak bugünkü noktaya geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin zırh çeliği alanında dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı ve millileşmeyi amaçlayan OYAK’ın 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux OY’un çoğunluk hissesini satın aldığını belirten Erdem, şöyle konuştu: “Dünyada zırh çeliği üreten İsveç, Finlandiya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler pazarı kontrol ediyor. Bu bir strateji ve vizyon meselesi.

OYAK olarak Türkiye’de giderek büyüyen savunma sanayiimizin dışa bağımlılığını azaltmak, tedarik kısıtlamalarından etkilenmemek ve nihai hedefte ülkemizin zırh çeliği ihtiyacını yüzde 100 yerli ve milli kaynaklardan sağlamak amacıyla 2019’da stratejik bir hamle yaparak biraz da elimizi taşın altına koyarak Finlandiyalı üretici Miilux OY’un çoğunluk hisselerini satın aldık. Şirketin Finlandiya ve Polonya’daki fabrikalarının yanı sıra altı ay gibi kısa sürede Manisa’da da bir üretim tesisi kurduk ve hızla faaliyete geçirdik.”

“Türkiye’deki ihtiyacın tamamını karşılayabiliriz”

OYAK’ın yatırımından önce Türkiye’de ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çeliğe duyulan ihtiyacın tamamının yurt dışından ithal edilerek karşılandığını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti: “Satın almayı takip eden bir yıl içinde ticari faaliyetlerimiz başladı.

Ar-Ge çalışması dahil içeride yapılan ısıl işlemli yüksek mukavemetli çeliklerin hammaddesini grup şirketlerimiz, nihai ürünü de Miilux OY üretti. Bugün Türkiye’deki tesisimiz ile Türkiye’de üretilen zırhlı araçların zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılayabiliriz. Özellikle Protection 280T, 440T ürünlerimizle patlama ve şok dalgalarına karşı, Protection 450T, 500T ve 600T ürünlerimizle de balistik penetrasyona karşı koruma sağlanıyor. Yeni ürünümüz Protection 360T ise ağır sınıf zırhlı araçlarda ihtiyaç duyulan daha kalın zırh malzemesi olarak araç tasarımlarında tercih ediliyor.

Yurt içinde her koşulda hızlı tedarik süreleriyle istenilen ürünü temin eden güvenilir bir kaynak konumundayız. Üretimimizle ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını önlüyor, cari açığın azaltılmasına katkı sağlıyor, stratejik ihtiyaçları yerli çözümlerle karşılıyoruz.”

“Denizaltı çeliği üreten beş ülkeden biriyiz”

OYAK Genel Müdürü Erdem, IDEF’23’te denizaltı inşa çeliği üretimiyle öne çıkan Miilux OY’un gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erdem, “IDEF’23 kabiliyetimizi ve potansiyelimizi dışarıya aktarma imkânı bulduğumuz önemli bir platform oldu.

Daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak yeni zırh çeliğimiz Protection 360T’yi ilk kez fuarda sergiledik. En büyük gurur kaynaklarımızdan birisi de denizaltı zırh çeliği üretimine başlamamız oldu. Dünyada bunu üreten Almanya ve Fransa en öndeki ülkeler. Kendi ihtiyaçları için üreten ABD ve Çin var. Biz de denizaltı zırhı çeliği üretimimizle Türkiye’yi bu lige dahil ettik. Yerli imkanlarla üretilen denizaltı inşa çeliğimizle milli projelere çözüm sunabileceğiz.

Bugün Finlandiya ve Polonya tesislerimizden ise Kuzey ve Orta Avrupa’ya, Ortadoğu’ya, Almanya ve Güney Afrika’ya satış yapıyoruz. Yerli ihtiyacı karşıladığımız Manisa’daki üretimimizle zırh çeliğinde Avrupa pazarından pay alacak konuma geldik. Gelecek hedefimiz bölgesel zırh çeliği tedarikçisi olmak” diye konuştu.

Üç ülkede yılda 38 bin ton yüksek mukavemetli çelik üretiyor

Miilux OY, bir taraftan yeni zırh çeliği kaliteleri geliştirirken diğer taraftan çok yüksek patlama basıncı, lazer ve mikrodalga gibi yeni tehditlere karşı koruma sağlayan, dayanıklı, hafif, sürdürebilir balistik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına da uluslararası proje ortaklarıyla birlikte devam ediyor. Miilux OY halen üç ülkedeki tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. Üç tesisteki üretim kapasitesi yıllık 38 bin tona ulaştı. Sadece Türkiye tesisinde yapılan üretim yıllık 14 bin tonu buluyor.

Finlandiya ve Polonya fabrikalarında zırh çeliği ve aşınmaya dayanıklı çelikler üreten şirket, Türkiye’nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikası olan Manisa’daki tesisi ile Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Miilux OY, grubun Ar-Ge yetenekleriyle farklı sektörlerin farklı ebatlarda yüksek mukavemetli çelik taleplerine de yanıt veriyor. Öncelikli olarak savunma sanayii alanında önemli atılımlar yapan Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Miilux OY, ihracat pazarlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.