Yerli siber güvenlik çözümlerini Azerbaycan’a ihraç edecek

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine Azerbaijan Franchise Association Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ofisi Başkanı Aytan Heyderkhanli, GNI Soft ve Quantum Siber Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Asadov, GNI Soft Genel Müdürü Nurlan Valiyev ile Quantum Siber Teknoloji Genel Müdürü Rauf Hesenov katıldı. Anlaşmayla, yurt içi müşterilerine ve çözüm ortaklarına yönelik geliştirdiği siber güvenlik ürün ve hizmetlerini uluslararası pazara da ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Azerbaijan Franchise Association (AFA) firması da bu süreçte koordinasyon desteği sağlayacak. Bu anlaşmayla Turkcell, Azerbaycan’da başta finans sektörü olmak üzere farklı kurumlara ve şirketlere sunacağı siber olgunluk analizi, siber saldırı izleme-engelleme, siber tehdit istihbaratı, kimlik-erişim yönetimi ve zafiyet yönetimi gibi teknolojik hizmetler sunacak.

‘Siber çözümleri uluslararası pazara taşıyoruz’

Turkcell, Azerbaycan teknoloji pazarına ihraç edeceği yerli siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra bu konuda yıllardır oluşan inovatif bilgi birikimini de paylaşacak. Turkcell’in aktaracağı siber güvenlik bilgi birikimi sayesinde Azerbaycan’da sektörün gelişimine katkı sunulması ve kritik öneme sahip kurumların siber güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Geliştirdiğimiz inovatif siber güvenlik çözümlerini uluslararası pazara da taşıyoruz. Bu amaçla kardeş ülke Azerbaycan’dan Quantum Siber Teknoloji firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla önemli bir ilk adımı daha atmış olduk” dedi.

Quantum Siber Teknoloji Genel Müdürü Rauf Hesenov ise, “Şirket olarak hedefimiz Azerbaycan pazarında bilgi teknolojileri güvenliği için inovatif ve güvenli çözümler uygulamaktır. Yaptığımız iş birliği sayesinde Turkcell’in siber güvenlik ürün ve hizmetleri ile bu alandaki geniş tecrübelerinden yararlanarak Azerbaycan’da sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı ve kritik öneme sahip kurumların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.