Yerli solunum test cihazına yatırım geldi

Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar’ın kurduğu girişim şirketi Inofab, yeni yatırımını Re-Pie Portföy Yönetimi’nden aldı. Büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla Re-Pie Portföy’ün kurduğu Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ilk yatırımı Inofab oldu.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Spirometre ve Spirocloud adı verilen Inofab'ın uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonları ölçülebiliyor. Cihaz ve yazılım astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini sürdürmelerine imkan sağlıyor.

45 ülkeye ihraç ediliyor

Inofab’ın hayata geçirdiği Spirohome, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden yoğun talepler alırken Haziran 2019’dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildi. Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilaç araştırmalarında yer alan ERT ve yüksek üretim kapasitesine sahip Karel Elektronik ile önemli işbirlikleri bulunan Inofab, aldığı yatırımı büyümede kullanacak. Bu yatırım sayesinde ABD pazarı için FDA onayına ilişkin süreci tamamlayacak. FDA belgesi edinmesiyle de başta ABD olmak üzere küresel pazarda edindiği payı büyütecek.

Ödüllü girişim

Ürün geliştirme tarafındaki başarısını aldığı ödüller ile pekiştiren Inofab, Good Design Awards 2019, Reddot 2020 ve Core77 Design Awards 2020 gibi pek çok uluslararası tasarım ödüllerine değer görüldü.