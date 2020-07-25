Yerli startup’lar “Vodafone Vitrin” ile büyüyor

25 Temmuz 2020

Dijitalleşmede önemli rol oynayan startup ekosistemine destek olmayı sürdüren Vodafone, girişim hızlandırma programı Vodafone Vitrin ile startup’lara yıllık 1 milyon TL’ye kadar dijital pazarlama hizmeti veriyor.

Halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı programla 2023 sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapılması, bu firmalara 75 milyon TL değerinde destek sağlanması ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor. Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da sunma fırsatı yakalayabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen, Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin, Atolye Games Kurucusu Mehmet Ulusoy ve Asktrology Kurucusu Aziz Emre Günel’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda, Vodafone Vitrin programının yanı sıra dünyada ve Türkiye’de girişimcilik ekosistemi değerlendirildi.

Hedef, teknoloji iletişimi şirketi olmak

Online toplantıda hedeflerinin teknoloji iletişimi şirketi olmak olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dijitalleşmeyi gerçekleştirirken, birey ve kurumlara mobil ve sabit genişbant erişimi sağlamakla kalmadıklarını, aynı şekilde hayatlarında değer yaratabilecek farklı gelişim alanlarına da yatırım yapmayı önemsediklerini vurguladı. Bu alanlardan birinin de girişimcilik olduğunu belirten Aksoy, bu kapsamda Vodafone Vitrin girişim hızlandırma programını hayata geçirdiklerini aktardı. Bu programla, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla işbirliği yaptıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Üye firmalarımız, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakalıyor. Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone'un geniş kurumsal ağından faydalanabiliyor. Pazarlama desteklerine ek olarak, program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Bu programla, 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla işbirliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılmasını hedefliyoruz. Amacımız, girişim ekosisteminin bir parçası olarak ekosistemin büyümesine öncülük etmek. Türkiye’nin dijital geleceğine yön vermek isteyen firmaları Vodafone Vitrin’e katılmaya davet ediyoruz.”

"Girişimcilik ekosisteminin gelişmine önemli katkı sunacak"

Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen, yaptığı konuşmada Türkiye'nin star girişimcilere, dünyayı değiştirecek girişimlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ajandasında teknoloji, bilim ve inovasyon olması gerektiğine inandıklarını söyleyen Taşdelen, "Gençlere ilham kaynağı olacak, rol model olacak girişimciler olmalı. Dünya vatandaşı olabilmiş, kendi alanında başarıya ulaşmış, vizyonu ve hayalleri ile liderlik yapabilecek kişilerin önünü açmalıyız. Bu anlamda Vodafone Vitrin gibi oluşumların girişimcilik ekosistemimizin gelişmesinde önemli rolü olacağını düşünüyoruz." dedi.

Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin ise, şunları kaydetti: “Girişimcilik yolculuğunda girişimci için en kritik iki nokta güven ve hız kazanmak. Kurumların sunduğu hızlandırma programları, girişimlerin ulaşması gereken takım arkadaşı, ilk müşteri, yatırımcı gibi kaynaklara hızla ulaşmasını sağlarken ismi ile girişime itibar kazandırıyor.”

Ölçeklendirme önemli

Vodafone Vitrin programına dahil olmak isteyen firmalar, programın web sitesi (https://vitrin.vodafone.com.tr/) üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar Vodafone tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmede, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına; bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına; söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile Vodafone Vitrin üyeliği sözleşmesi imzalanıyor. Vodafone içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.

Firmalar test sürecinden geçiyor

Vodafone Vitrin programına kabul edilen firmalar, standart olarak öncelikle bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün/servise ilk günden itibaren Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yer veriliyor. Test süresince girişimin performansı günlük raporlarla takip ediliyor. Girişimler test sonunda önceden belirlenen performans kriterlerine göre değerlendiriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor. Vitrin gelir ortaklığı anlaşması imzalanan girişimler için Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden tanıtım yapılmaya devam ediliyor. Programda devam eden girişimlerle haftalık periyotlarla performans toplantıları düzenleniyor. Düşük performans gösteren girişimler için iş geliştirme çalışmaları yapılıyor. Performans durumuna göre Vitrin işbirliği devam ettiriliyor ya da sonlandırılıyor. Vodafone Vitrin bünyesinde halihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmalar yer alıyor.

Kazan-kazan yaklaşımı

Vodafone Vitrin kapsamında startup firmalara temel olarak satış ve pazarlama konularında destek veriliyor. Vodafone, satış, pazarlama ve operasyonel anlamda verdiği desteklerle Vitrin üyelerinin hızlı ve etkili büyümesine yardımcı oluyor. Vodafone’un dijital kanalları aracılığıyla milyonlarca Vodafone müşterisine ulaşma imkânı bulan Vitrin üyeleri, Vodafone’un kurumsal ağından da faydalanabiliyor. Vodafone Vitrin üyeleriyle “kazan-kazan” yaklaşımıyla çalışan Vodafone, verdiği destekler karşılığında ek bir talep oluşturmadan gelir paylaşım modelini ortaklık planı olarak sunuyor.

İhracata destek

Vodafone, Türkiye pazarında kendini kanıtlamış ve potansiyel vaat eden Vodafone Vitrin üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı da hedefliyor. Globale taşınacak firmaların ihracata da önemli katkısı olması bekleniyor. Global pazarı hedefleyen firmaların, doğru çalışma modeline sahip olması ve ölçeklendirilebilir bir ürün ya da servisinin bulunması önem taşıyor.