Yerli tanı kitine FDA onayı

16 Haziran 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hisselerinde manipülatif hareketler olduğu gerekçesiyle yönetim kurulu başkanı da dahil borsada işlem yasağı getirdiği RTA Laboratuvarları’nın ürettiği tanı kiti ABD’den onay almasıyla hisseler yine hareketlendi. Hisse değeri 33.14 lira ile tavan yaparken şirketin piyasa değeri 1 milyar 358 milyon liraya yükseldi. Şirketin 1. çeyrek karı ise 9 milyon TL.

RTA Laboratuvarları’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada RTA Laboratuvarları tarafından üretilen, moleküler tanı kitlerinden birisi olan ve Covid- 19 tanısında kullanılan Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR Kiti, ABD'nin ilaç, gıda, tanı ürünlerinin onayını gerçekleştiren kurumu olan FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylandığı yer aldı. Açıklamada, "Bu ürünümüz FDA tarafından "EUAs", "Acil Durum Onayları" kapsamında gerçekleştirilen proses sonunda listeye dahil edilmiştir" denildi.

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Açıklamada, şirketin Ar-Ge çalışmaları hakkında kamuoyunda ve paydaşları nezdinde yanlış anlamalara neden olduğu ya da olabileceği değerlendirilen bazı hususlara ilişkin olarak da ek açıklamalar yapılmasında fayda görüldüğü belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Şirketimiz ürünlerine ilişkin Ar-Ge, projelendirme, üretim, başvuru, onay, tescil ve pazarlanabilir hale getirilmesine ilişkin bütünsel süreçlerin uzun ve oldukça teknik nitelik taşıdığı göz önüne alınarak siz paydaşlarımızın yatırım kararlarını, sosyal medya veya diğer mecralarda yapılan açıklamalar ya da kısa vadeli fiyat hareketleri ve beklentilerden çok şirketimiz tarafından bu yönde yapılan bilgilendirme, özel durum açıklamaları ve finansal verilere dayalı olarak almasının daha doğru sonuçlar doğuracağının hatırlatılmasında önemli fayda görülmektedir.”



Ayrıca RTA Laboratuvarları’na yönelik sistemli ve organize nitelikte haksız saldırılar olduğu ileri sürülen açıklamada şirketlerine zarar vereceği gerçeğinden hareketle yasal yollara başvurulacağı belirtildi.