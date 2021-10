Yerli teknoloji ile ayda 10 milyon kişinin sağlığı korunuyor

Takip Et

Günlük yaşamda toplu kullanıma açık olan alanlar tehlike arz ediyor. Özellikle de işletmelerde hijyen sorunuyla beraber haşere gibi canlıların türemesi insan sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Konuyla ilgili son zamanlarda kurumlar önlem almak ve hızlı çözümler üretmek için harekete geçiyor. Bu kapsamda, üretilen son teknoloji cihaz ile ilaçlama çalışmalarına hızlı ve kesin çözüm getirdiklerine dikkat çeken İlaçlat CEO’su Yılmaz Seçkiner, dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip PCO sistemi ile ayda 15 bin noktaya hizmet verdiklerini belirtti. Sistem ile birlikte mekanın hangi noktasında haşere girişi olduğu direk tespit edilerek anında müdahale edilebiliyor.

"10 milyon kişinin hijyenini sağlıyoruz"

Sektörde büyük bir boşluk olduğuna dikkat çeken Seçkiner, “Tasarlamış olduğumuz Dünya’da ilk ve tek PCO (Haşere Kontrol) sistemi ile sektördeki boşluğu doldurmak için harekete geçtik. Gıda firmalarından AVM’ lere, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ayda 15 bin noktaya ulaşarak 10 milyon insanın bulunduğu yerde hizmet veriyoruz. Ayrıca, insan kaynağı sorununu ortadan kaldırarak haşerelerin yoğunlukta olduğu alanların tespit edilebilmesi ve anında müdahale imkânı bulunuyor olması işletmeler için oldukça büyük bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Sektörün 27 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Geçtiğimiz yıllarda haşere kontrol sektör büyüklüğünün globalde 19 milyar dolar olduğunu belirten Seçkiner, 2025 yılında ise sektörün 27 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, 2011 itibarıyla her yıl yüzde 100 ciro artışı yaşanan sektörde, 2022 yılı global pazarlarında 5 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Aynı zamanda, franchising olarak her bölgenin en gelişmiş illerini öncelikli hedefleri arasında tuttuklarını ifade eden Seçkiner, “İleri teknolojiyi sektörün her alanında uygulamayı amaçlayarak tasarladığımız hizmeti son derece şeffaf bir şekilde herkesin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz. Sistemin QR kod ile kolayca edinilebilmesi uçtan uca her şeyi kontrol altına alan bu yapı ile müşterilerimize güven sağlıyoruz” diye ekledi.