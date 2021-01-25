Yerli teknoloji şirketi online danışmanlık platformu geliştirdi

Koronavirüs salgını, geride bıraktığımız bir yıl boyunca profesyonelleri bir araya getiren seminer, konferans ve toplantı gibi etkinlikleri video konferans platformlarıyla dijital ortamlara taşıdı. Facts and Factors tarafından hazırlanan bir rapora göre 2019'da büyüklüğü yaklaşık 4,8 milyar dolar olan küresel video konferans pazarının pandemide kazandığı ivmeyi pandemi sonrasında da sürdürmesi bekleniyor. Pazarın büyüklüğünün ise yılda yüzde 11,45’lik büyümeyle 2026’ya kadar 9,2 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu alanda yapılan yatırımlar da giderek artıyor. Son olarak yerli teknoloji şirketi Teknocat LABS, görüntülü konuşma platformu Gurulize’yi “Dünya’nın sizin uzmanlığınıza ihtiyacı var” sloganı ile hayata geçirdi. Gurulize, psikolojik danışmanlık merkezleri ve hastaneler öncelikli olmak üzere çeşitli kurumsal danışmanlık şirketlerinin ve uzmanlıklarını danışanlarına dijitalde aktarmak isteyen diyetisyen, psikolog, yaşam koçu, mali müşavir, avukat vb. uzmanların kendi platformlarını oluşturabilmelerini amaçlıyor. Bunun yanı sıra girişimciler de Gurulize sayesinde, çeşitli uzmanlar ile olan bağlantılarını çok hızlı ve düşük giriş maliyetleri ile hayata geçirebiliyor.

Danışmanlık desteğini dijital ortama taşıyor

SAP ve Microsoft gibi dünyanın önde gelen şirketleriyle partnerlikleri bulunan Teknocat LABS’in kurucusu Ali Yıldırım, hayata geçirdikleri Gurulize’yi 360 derece online bir danışmanlık platformu olarak konumlandırdıklarını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Yıldırım, “Pandemi döneminde yalnızca kalabalık etkinliklerde değil, psikolog seansları, doktor görüşmeleri, danışmanlık toplantıları gibi hem bireysel sağlığa hem de profesyonel hayata yönelik alınmak istenen danışman desteğinde de aksaklıklar meydana geldi. Bizler de bilgi demokratikleşmesini sağlamak ve en son teknolojiler aracılığıyla dünyanın her yerinden herhangi birinin her türlü uzmanlığa ulaşılmasını sağlamak amacıyla Gurulize’yi hayata geçirdik. Bu kapsamda uzman bireyler, ekipler ve kurumsal şirketler ile projeler geliştiriyoruz. Şimdiden Avrupa, Amerika ve Türkiye'den 20'den fazla girişimci tarafından, birbirinden farklı sektörlerde tercih ediliyoruz. yüzde 100 yerli bir çevrimiçi danışmanlık ve görüntülü görüşme platformu olarak kısa zamanda kaydettiğimiz başarıdan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

İster yazılı, ister sesli, ister görüntülü danışmanlık hizmeti

Platformun özelliklerine dair detayları da paylaşan Ali Yıldırım, “Gurulize; psikolojik danışmanlık, finansal danışmanlık, yaşam koçluğu, emlak danışmanlığı, astrolojik danışmanlık, diyetisyenlik gibi pek çok alanda hizmet verenler için sadece 1 günde kendilerine özel bir danışmanlık platformu oluşturmaya imkân veriyor. Tüm akış, kullanıcı dostu iki panel üzerinden kolaylıkla yürütülebiliyor. Gurulize, kullanıcılara sadece katalog ve ön yüz uygulamaları sağlamakla da kalmıyor, sesli görüşmeler için TÜBİTAK destekli Gurulize Ses Sunucusu Uygulaması ve Gurulize Video Sunucusu Uygulaması entegrasyonu ile randevulu veya anlık görüşmeler sesli, görüntülü veya yazılı olarak son kullanıcıları hiçbir ek yazılım kurmak durumunda bırakmadan gerçekleştirilebiliyor. Ödeme hizmetleri ise mevzuata göre uygun bir şirket aracılığıyla sağlanıyor. Daha ilk günden dünyanın her ülkesinde 135’ten fazla para birimi ile tahsilat alt yapısı da hazır oluyor.” şeklinde konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...