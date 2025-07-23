Yerli transformatörler ABD pazarına açılacak
Şanlıurfa TSO 21. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Deniz, ABD’nin Meksika’dan gelen ürünlere yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulamasının 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, Şanlıurfalı transformatörcülerin pazarda rekabetçi bir konuma yükseldiğini kaydetti.
Güneş DOĞDU SOYLU
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Elektrik Motorlarının ve Aksamların İmalatı, Elektronik Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Deniz, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’ya yüzde 30 gümrük tarifesi kararının ticari dengeleri yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Şanlıurfa’daki transformatörcülerin ABD pazarına giriş için önemli avantajların doğduğunu ifade eden Ahmet Deniz, pazardaki yeni fırsatların değerlendirilmesi için, Şanlıurfalı trafo üreticilerinin ilk etapta fason projelerde yer alması gerektiğini söyledi.
Başkan Deniz, “Amerika, Meksika’ya gönderdiği yeni tarife mektuplarında 1 Ağustos’tan itibaren ABD’ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. ABD’nin Meksika menşeli transformatör ürünlerine uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel enerji altyapı projelerinde tedarik zincirini yeniden şekillendirecek" dedi.
Kararın ardından ABD’de transformatör fiyatlarında ciddi artış beklendiğini söyleyen Deniz, bu durumun Türkiye gibi alternatif üretici ülkeler için yeni ihracat fırsatları doğuracağını kaydetti. Deniz, "2024 yılında ABD’nin transformatör ithalatı 29 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu ürünlerin önemli bir bölümü ise Meksika menşeliydi. Yeni gümrük tarifeleri, bu ithalatı pahalı hale getirerek Şanlıurfa’daki üreticilerimizin önünü açabilir.
“Fason üretim projelerine odaklanmalıyız”
ABD’nin Çin ve Vietnam gibi ülkelere uyguladığı yüzde 25’lik tarifeye kıyasla, Türkiye’ye uygulanan yüzde 10’luk tarifenin Şanlıurfalı transformatör üreticileri için önemli bir rekabet avantajı sağlayacağını vurgulayan Ahmet Deniz, “Şanlıurfa gibi transformatör sektöründe hızla kümelenen bir bölge için ABD pazarında girişte bir sorun yaşanmayacak.
Ancak bu pazarda başarılı ticari hikayeler yazmak ve kalıcı bir ticaret ağı oluşturmak istiyorsak öncelikle yönümüzü fason üretim projelerine dönmeliyiz" dedi. ABD’de uygulanan transformatör şartnamelerini ve ticari hareketliliği yakından incelediklerini söyleyen Deniz, "Bu pazara direkt ihracat yapma fikri bazı üreticilerimiz için zor olabilir. Bu nedenle ilk etapta ABD pazarında iş yapan Avrupa ve Uzak Doğulu firmaların fason üretim siparişlerine odaklanmalıyız” diye konuştu.
Yeşil dönüşüm yatırımları stratejik hale geldi
ABD pazarında güçlü ve kalıcı bir ticaret ağı oluşturmak için ayrıca enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm odaklı projelere önem verilmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Deniz, “Firmalarımız yeşil dönüşüm yaklaşımlarını üretimlerine yansıttıklarında ABD’nin sürdürülebilir altyapı yatırımlarına katkı sunarak ihracatlarını ciddi ölçüde artırabilecekler. Bölgedeki yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde teknik standartlara uyum sağlama ve yeterli üretim kapasitesi hususunda herhangi bir eksikliğimiz bulunmuyor. Yeşil dönüşüm sürecimizi tamamlamalı ve kalitemizi belgeleyerek yönümüzü ABD pazarına dönmeliyiz” diye konuştu.