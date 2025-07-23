Yerli transformatörler ABD pazarına açılacak

Güneş DOĞDU SOYLU

Şanlıurfa Ticaret ve Sana­yi Odası Elektrik Motorla­rının ve Aksamların İma­latı, Elektronik Ürünlerin İma­latı Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Deniz, ABD Başkanı Do­nald Trump’ın Meksika’ya yüzde 30 gümrük tarifesi kararının tica­ri dengeleri yeniden şekillendir­diğine dikkat çekti. Şanlıurfa’daki transformatörcülerin ABD paza­rına giriş için önemli avantajların doğduğunu ifade eden Ahmet De­niz, pazardaki yeni fırsatların de­ğerlendirilmesi için, Şanlıurfalı trafo üreticilerinin ilk etapta fa­son projelerde yer alması gerekti­ğini söyledi.

Başkan Deniz, “Ame­rika, Meksika’ya gönderdiği yeni tarife mektuplarında 1 Ağus­tos’tan itibaren ABD’ye gönderi­len ürünlere, sektörel tarifeler­den ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. ABD’nin Meksika menşeli trans­formatör ürünlerine uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel enerji altyapı projelerinde tedarik zincirini yeniden şekillen­direcek" dedi.

Kararın ardından ABD’de transformatör fiyatların­da ciddi artış beklendiğini söyle­yen Deniz, bu durumun Türkiye gibi alternatif üretici ülkeler için yeni ihracat fırsatları doğuracağı­nı kaydetti. Deniz, "2024 yılında ABD’nin transformatör ithalatı 29 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu ürünlerin önemli bir bölümü ise Meksika menşeliydi. Yeni gümrük tarifeleri, bu ithalatı pahalı hale getirerek Şanlıurfa’daki üreticile­rimizin önünü açabilir.

“Fason üretim projelerine odaklanmalıyız”

ABD’nin Çin ve Vietnam gibi ül­kelere uyguladığı yüzde 25’lik tari­feye kıyasla, Türkiye’ye uygulanan yüzde 10’luk tarifenin Şanlıurfa­lı transformatör üreticileri için önemli bir rekabet avantajı sağ­layacağını vurgulayan Ahmet De­niz, “Şanlıurfa gibi transforma­tör sektöründe hızla kümelenen bir bölge için ABD pazarında gi­rişte bir sorun yaşanmayacak.

Ancak bu pazarda başarılı ticari hikayeler yazmak ve kalıcı bir ti­caret ağı oluşturmak istiyorsak öncelikle yönümüzü fason üre­tim projelerine dönmeliyiz" dedi. ABD’de uygulanan transforma­tör şartnamelerini ve ticari hare­ketliliği yakından incelediklerini söyleyen Deniz, "Bu pazara direkt ihracat yapma fikri bazı üreticile­rimiz için zor olabilir. Bu nedenle ilk etapta ABD pazarında iş yapan Avrupa ve Uzak Doğulu firmaların fason üretim siparişlerine odak­lanmalıyız” diye konuştu.

Yeşil dönüşüm yatırımları stratejik hale geldi

ABD pazarında güçlü ve kalıcı bir ticaret ağı oluşturmak için ayrıca enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm odaklı projelere önem verilmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Deniz, “Firmalarımız yeşil dönüşüm yaklaşımlarını üretimlerine yansıttıklarında ABD’nin sürdürülebilir altyapı yatırımlarına katkı sunarak ihracatlarını ciddi ölçüde artırabilecekler. Bölgedeki yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde teknik standartlara uyum sağlama ve yeterli üretim kapasitesi hususunda herhangi bir eksikliğimiz bulunmuyor. Yeşil dönüşüm sürecimizi tamamlamalı ve kalitemizi belgeleyerek yönümüzü ABD pazarına dönmeliyiz” diye konuştu.